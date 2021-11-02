文湖線異常原因曝光！鋸樹落軌害慘2300人 北捷將開罰求償

台北捷運文湖線今（2日）下午4時4分，一部列車從辛亥站往萬芳醫院站途中，偵測到軌道面有障礙物後，隨即自動停車，初步檢視障礙物為掉落樹幹，原來市社區鋸樹所致，經查此社區鋸樹未依規定申請，北捷公司將進行求償。（資料照）

2021/11/02 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運文湖線今（2日）下午4時4分，一部列車從辛亥站往萬芳醫院站途中，偵測到軌道面有障礙物後，隨即自動停車，初步檢視障礙物為掉落樹幹，原來是當地社區鋸樹所致，經查此社區鋸樹未依規定申請，北捷公司將進行求償。

台北捷運公司指出，捷運列車偵測到障礙物停駛，事件並無旅客受傷，事發當下派出接駁列車接送列車上約150位旅客至萬芳醫院站，列車誤點預估受影響約2300人，全線於下午5點恢復正常營運。

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台北捷運公司表示，初步了解樹幹掉落軌道原因，為辛亥站至萬芳醫院站站間軌道附近社區，鋸樹作業未依規定申請，且防護措施不足，致鋸斷樹幹掉落文湖線軌道，後續將詳細調查並依法開罰，求償列車設備損壞維修費用與營業損失。

台北捷運公司提到，事件發生期間，文湖線列車於麟光站折返往南港展覽館站，同時啟動麟光站至動物園站公車接駁，辛亥站至動物園站採取軌道斷電移除樹幹，如有旅客因故中途提前出站，或已進站不搭乘等，均可洽車站辦理退費，或更正電子票證車票資料。

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