為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    文湖線異常原因曝光！鋸樹落軌害慘2300人 北捷將開罰求償

    台北捷運文湖線今（2日）下午4時4分，一部列車從辛亥站往萬芳醫院站途中，偵測到軌道面有障礙物後，隨即自動停車，初步檢視障礙物為掉落樹幹，原來市社區鋸樹所致，經查此社區鋸樹未依規定申請，北捷公司將進行求償。（資料照）

    台北捷運文湖線今（2日）下午4時4分，一部列車從辛亥站往萬芳醫院站途中，偵測到軌道面有障礙物後，隨即自動停車，初步檢視障礙物為掉落樹幹，原來市社區鋸樹所致，經查此社區鋸樹未依規定申請，北捷公司將進行求償。（資料照）

    2021/11/02 20:46

    〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運文湖線今（2日）下午4時4分，一部列車從辛亥站往萬芳醫院站途中，偵測到軌道面有障礙物後，隨即自動停車，初步檢視障礙物為掉落樹幹，原來是當地社區鋸樹所致，經查此社區鋸樹未依規定申請，北捷公司將進行求償。

    台北捷運公司指出，捷運列車偵測到障礙物停駛，事件並無旅客受傷，事發當下派出接駁列車接送列車上約150位旅客至萬芳醫院站，列車誤點預估受影響約2300人，全線於下午5點恢復正常營運。

    台北捷運公司表示，初步了解樹幹掉落軌道原因，為辛亥站至萬芳醫院站站間軌道附近社區，鋸樹作業未依規定申請，且防護措施不足，致鋸斷樹幹掉落文湖線軌道，後續將詳細調查並依法開罰，求償列車設備損壞維修費用與營業損失。

    台北捷運公司提到，事件發生期間，文湖線列車於麟光站折返往南港展覽館站，同時啟動麟光站至動物園站公車接駁，辛亥站至動物園站採取軌道斷電移除樹幹，如有旅客因故中途提前出站，或已進站不搭乘等，均可洽車站辦理退費，或更正電子票證車票資料。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    樹枝掉落軌道 北捷文湖線「麟光站至動物園站」一度停駛
    2021/11/02 17:18

    樹枝掉落軌道 北捷文湖線「麟光站至動物園站」一度停駛
    北捷內湖機廠列車撞牆 擋風玻璃嚴重損壞
    2021/03/17 21:59

    北捷內湖機廠列車撞牆 擋風玻璃嚴重損壞

    兩周創下千人減重奇蹟好評達95%
    自由開講》公共場所的安全誰把關？
    2020/10/27 16:46

    自由開講》公共場所的安全誰把關？
    一起出遊！ 北市公車、捷運明起開放寵物鳥搭乘
    2020/08/31 18:34

    一起出遊！ 北市公車、捷運明起開放寵物鳥搭乘

    到自由五倍券專區 看新聞抽林口亞昕喜來登住宿券
    北捷文湖線又塞了！ 列車設備異常
    2017/11/02 08:28

    北捷文湖線又塞了！ 列車設備異常
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播