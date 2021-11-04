北捷阿伯揮刀攻擊「已第4次」 捷警：他氣年輕人不讓座

台北市議員王鴻薇（右）質詢時關心北捷老翁持刀行凶案件。（翻攝台北市議會網站）

2021/11/04 16:52

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北捷運12小時發生連2起持刀行凶案件，其中一起是老翁要求讓位未成，抽出剪刀刺向年輕男子。台北市警察局捷運警察隊長鄭志誠說，老翁曾有4次揮刀紀錄，且領有身心障礙手冊、低度的，因生氣年輕人不讓座而揮刀，但沒有攻擊意圖。

台北市議會今天下午舉行警政衛生部門質詢，市議員王鴻薇關心這起持刀行凶案件，她調閱資料發現，阿伯是累犯、已經是第4次，未來捷運再碰到類似事件，警察是否有無防範措施？對累犯要怎麼處理？

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鄭志誠說，老翁從2019年到今年共有4次揮刀紀錄，他領有低度的身心障礙手冊，每次爭執點是年輕人不讓座因而生氣，但並沒有攻擊意圖，只是揮舞。

王鴻薇認為，在捷運車廂碰到這樣的事情一定會害怕，她問警察局該如何做防範？台北市警察局長楊源明說，案件偵辦之外，也應聯繫衛生醫療單位，包括背景與精神狀況都要進一步了解，必要時通報相關單位，若精神有問題就由醫療單位協處。

王鴻薇直言，真的要防患於未然，已經發生4次，她也知道有個老翁在捷運6次性騷擾，根本要列入拒載名單，否則不知道下個受害者是誰？她說，老翁只是揮刀沒傷人，萬一有天傷到人呢？她無法接受發生第5次。

王鴻薇說，捷運站務員的安全也很重要，先前發生挖眼案的人也說他有精神障礙，但萬一傷人行為就是不可逆的傷害，警局應要有具體SOP作為，楊源明承諾，會再來檢討並加強員警執勤。

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