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    北捷傳攻擊事件！男要求讓博愛座不成竟持利器刺人 乘客急報警

    一名阿伯在3日晚間北捷綠線上要求他人讓博愛座未果後鬧事，嚇壞在場乘客。（噗浪原PO授權使用）

    一名阿伯在3日晚間北捷綠線上要求他人讓博愛座未果後鬧事，嚇壞在場乘客。（噗浪原PO授權使用）

    2021/11/04 13:21

    〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運松山新店線（綠線）西門往新店方向，11月3日晚間22時25分許傳出車廂內攻擊事件；一名年輕男性坐博愛座被阿伯要求讓位，目擊者表示，年輕男性可能有回嘴，阿伯便從隨身推車抽出利器刺向對方頸部，所幸未果。目擊者見狀按緊急通話鈕求助，並與部分乘客就近在小南門下車，事後分享這起驚魂案示警，也有同車旅客留言補充後續，引起關注。

    原PO在社群平台「噗浪」發文，表示當晚阿伯在西門站上車後便要求年輕弟弟讓出博愛座，弟弟起先沒有理會，阿伯指著公告強調這是博愛座，弟弟似乎有回嘴，阿伯就從推車裡拿出利器往對方脖子刺去，但對方閃掉沒有受傷。同車廂旅客連忙閃避，原PO一見刺人動作，便機警按緊急通話鈕向司機通報攻擊事件，「可以請警察或保全來嗎」，但講了2次司機才收到通報，回應「好，我知道了」。

    列車當時正好停靠小南門站，「就有個看起來像站務員的人手上拿對講機在阿伯面前講話」，原PO與部分乘客選擇下車，但阿伯仍然在車上。在場其他目擊者補充，利器應為剪刀。

    「原本以為列車會暫停行駛，或是會把阿伯請下車，但沒有！列車照樣行駛！」原PO詫異表示，站務員當時只拿對講機，「我們怕阿伯情緒不穩定，把氣出在那名站務員身上怎麼辦」，也認為北捷處理攻擊事件SOP有改善空間，事後也向北捷客服與台北市政府反映、陳情。

    對此，一名事發車廂乘客補充，離開小南門站後陸續幾站有保全與站務人員上車處理，阿伯在台電大樓站被領下車，另一名北捷乘客補充，當晚約23時許台電大樓站內，有3名警員與1名站務員圍著當事阿伯，站外有3台警用機車。

    事實上，這名身穿紅肚兜的阿伯經常出沒事發路線，隨身推著貼反共標語的手推車，捷運與公車都有乘客見過這名阿伯；網友表示，他在北捷鬧事並非首次，據本報先前報導，這名70多歲阿伯姓林，今年9月19日晚上7時19分曾在台電大樓站因碰撞事故亮水果刀嚇人，列車一度因此停駛3分鐘，10月25日遭北檢以恐嚇公眾罪起訴。

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