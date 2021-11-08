為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    五倍券消費庇護工場產品加碼50％ 許銘春訪台南展翼打氣

    勞動部長許銘春（左2）日前到台南展翼烘焙庇護工場參訪，與庇護夥伴一起製作DIY薑餅屋，並為庇護夥伴加油打氣。（勞動力發展署雲嘉南分署提供）

    勞動部長許銘春（左2）日前到台南展翼烘焙庇護工場參訪，與庇護夥伴一起製作DIY薑餅屋，並為庇護夥伴加油打氣。（勞動力發展署雲嘉南分署提供）

    2021/11/08 11:10

    〔記者萬于甄／台南報導〕近兩年許多產業受到疫情影響，連庇護工場也不例外，今年政府祭出五倍振興券刺激消費，勞動部也推出加碼活動，民眾只要持振興五倍券至庇護工場消費，即可依消費金額加碼50%，勞動部長許銘春日前則到台南展翼烘焙庇護工場，為庇護夥伴加油打氣。

    許銘春表示，庇護工場產出的產品或服務，背後都相當不容易，希望民眾能多多支持，因應疫情衝擊，勞動部亦提供庇護工場租金、人事費、行銷宣導等營運費用補助，每家庇護工場最高補助24萬元。

    另外，配合振興券推出加碼活動，民眾只要持五倍券到勞動部指定的庇護工場、多元培力單位及申請勞動部創業貸款的事業單位店家消費，就可享加碼50%優惠額度，在振興消費時還可做公益，活動至明年4月30日止，目前全台有千餘家單位響應，民眾可把握機會。

    展翼烘焙庇護工場場長蔡艷芳說，庇護工場以生產手工餅乾、麵包、小西點為主，目前有14名心智障礙青年在庇護工場培養工作技能，主要負責產品製作、包裝、出貨等工作，感謝勞動部長的鼓勵，也呼籲民眾消費做公益，用行動鼓勵這群特殊的孩子。

    勞動部長許銘春（灰色套裝者）呼籲民眾多支持庇護工場產品，配合振興券推出加碼活動，民眾只要持五倍券到勞動部指定的庇護工場消費，就可享加碼50%優惠。（勞動力發展署雲嘉南分署提供）

    勞動部長許銘春（灰色套裝者）呼籲民眾多支持庇護工場產品，配合振興券推出加碼活動，民眾只要持五倍券到勞動部指定的庇護工場消費，就可享加碼50%優惠。（勞動力發展署雲嘉南分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    桃園庇護工場領補助卻未進用身障者？ 勞動局：時間差致誤會
    2021/10/08 18:19

    桃園庇護工場領補助卻未進用身障者？ 勞動局：時間差致誤會
    持振興券到庇護工場消費 勞動部加碼50％
    2021/10/06 18:11

    持振興券到庇護工場消費 勞動部加碼50％

    精品獎選拔揭曉 210家企業獲殊榮
    中秋送禮 楊文科採購庇護工場手工月餅送社福機構住民
    2021/09/20 12:17

    中秋送禮 楊文科採購庇護工場手工月餅送社福機構住民
    小愛化大愛！ 台南麻豆菩提澄園庇護工場成立 助身障者就業
    2021/09/13 18:33

    小愛化大愛！ 台南麻豆菩提澄園庇護工場成立 助身障者就業

    Focus Active Lv2超質型
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播