五倍券消費庇護工場產品加碼50％ 許銘春訪台南展翼打氣

勞動部長許銘春（左2）日前到台南展翼烘焙庇護工場參訪，與庇護夥伴一起製作DIY薑餅屋，並為庇護夥伴加油打氣。（勞動力發展署雲嘉南分署提供）

2021/11/08 11:10

〔記者萬于甄／台南報導〕近兩年許多產業受到疫情影響，連庇護工場也不例外，今年政府祭出五倍振興券刺激消費，勞動部也推出加碼活動，民眾只要持振興五倍券至庇護工場消費，即可依消費金額加碼50%，勞動部長許銘春日前則到台南展翼烘焙庇護工場，為庇護夥伴加油打氣。

許銘春表示，庇護工場產出的產品或服務，背後都相當不容易，希望民眾能多多支持，因應疫情衝擊，勞動部亦提供庇護工場租金、人事費、行銷宣導等營運費用補助，每家庇護工場最高補助24萬元。

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另外，配合振興券推出加碼活動，民眾只要持五倍券到勞動部指定的庇護工場、多元培力單位及申請勞動部創業貸款的事業單位店家消費，就可享加碼50%優惠額度，在振興消費時還可做公益，活動至明年4月30日止，目前全台有千餘家單位響應，民眾可把握機會。

展翼烘焙庇護工場場長蔡艷芳說，庇護工場以生產手工餅乾、麵包、小西點為主，目前有14名心智障礙青年在庇護工場培養工作技能，主要負責產品製作、包裝、出貨等工作，感謝勞動部長的鼓勵，也呼籲民眾消費做公益，用行動鼓勵這群特殊的孩子。

勞動部長許銘春（灰色套裝者）呼籲民眾多支持庇護工場產品，配合振興券推出加碼活動，民眾只要持五倍券到勞動部指定的庇護工場消費，就可享加碼50%優惠。（勞動力發展署雲嘉南分署提供）

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