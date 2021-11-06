報復性出遊重創珊瑚礁生態 小琉球「傷亡」比墾丁還嚴重

小琉球是屏東最受歡迎的景點之一。（記者蔡宗憲攝）

2021/11/06 23:05

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁及小琉球是屏東縣最受歡迎的觀光景點，去年初因疫情讓環境得以休養，但去年底國內旅遊大爆發後，屏東縣政府委託學界調查發現，珊瑚覆蓋率及潮間帶受到重創，小琉球珊瑚受創狀況甚至更比墾丁還嚴重。

屏縣府委託中山大學、海生館等團隊調查，小琉球潮間帶先是經歷觀光過度發展，生物種類及數量銳減約8成，今年7月大雨又讓棘皮動物死亡30萬隻以上，而近海生態指標的珊瑚礁覆蓋率，小琉球遊憩密集區更降到10％以下，低於墾丁20％以上。

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海生館研究員、國內珊瑚權威樊同雲指出，小琉球現有的珊瑚礁狀況，幾乎是台灣環島調查中倒數的，近年在加上極端氣候降大雨、觀光旅遊、島上廢水排放等，對生態衝擊嚴重，珊瑚覆蓋率相差超過一倍。

樊同雲調查，小琉球環島沿海從2014年左右的50％覆蓋率，到2020年降到20％左右，遊憩活動密集區更是低到10％以下，對比同樣受到「珊瑚大白化」影響，同樣遊客雲集的墾丁國家公園，則是從50％降到30％左右，看得出小琉球狀況相對嚴重。

此外，研究團隊8月份的調查發現，小琉球大部分的潮間帶都有生物死亡現象，其中，肚仔坪的棘皮動物（海膽及海參）數量最多，光是肚仔坪的中潮區死亡海參估計，可能超過5萬隻，海膽最多的肚仔坪潮間帶，估計梅氏長海膽死亡數量可能高達30餘萬隻。

小琉球潮間帶，在遊客大量進入後，今年又遭遇大自然的災害衝擊，自7月28日開始，連續10幾天的大雨讓小琉球潮間帶海水急速淡化，緊接著大退潮烈日照射，出現生物大量死亡情況，特別是海參、陽隧足、海膽等棘皮動物，眼看疫情趨緩，週末遊客又開始「萬人登島」，令學界相當擔憂。

屏縣府強調，已持續委託研究團隊針對小琉球潮間帶進行科學調查，根據調查結果滾動調整相關管制措施，目前已規劃降低人為因素對環境衝擊，包括增設導覽線建置、禁止每年繁殖期夜間導覽及禁止寵物進入等，發展小琉球成觀光與生態兼具的地區。

小琉球周邊海域珊瑚礁受創嚴重。（樊同雲提供）

小琉球周邊海域人為影響嚴重。（樊同雲提供）

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