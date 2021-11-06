大港人南回歸線開幕 高市議會藍綠黃白齊聚挺「青年共創」
2021/11/06 14:24
〔記者王榮祥／高雄報導〕大港人南回歸線城市計畫今開幕，高市議會藍綠黃白全到場相挺，呼應主辦單位凝聚各界共識，打造共生、共創、共榮的訴求與具體作為，也邀請高雄鄉親一起來觀展，感受年青世代對城市的想法跟願景。
大港人執行長陳思恩強調，希望經由策展方式，讓大家對高雄有更多共鳴，凸顯以共創取代對立的主題，尋求各界一起承擔對建設家鄉的責任。
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受邀出席的高市青年局長張以理相當認同、佩服大港人的熱情，相信透過民間力量的擴展，也會讓高市府服務青年、或在社會議題的關注上，多一個很好的延伸觸角。
大港人南回歸線城市計畫今在亞洲新灣區台糖成功物流園區登場，以北漂議題反思青年如何參與城市轉型為主軸，結合產、官、學、研等各方能量策畫活動，盼提升在地認同感，一起為高雄腦力激盪。
展場活動涵蓋學校社團成果發表、演唱會、市集、主題展、主題講座、行銷企劃競賽等多元模式，強化學生、青年參與機會與意願，進而導引大家對公共議題的了解、衍生更多想法。
民眾黨高市議員吳益政、民進黨高市議員鄭光峰、國民黨高市議員蔡金晏、時代力量高市議員林于凱，今共同出席力挺；高市青年、經發、教育、新聞等局處均有官員與會，充分感受到青年活力。
鄭光峰致詞時一度叫不出蔡金晏的名字，在台上看著他10幾秒後、才終於喊出金晏，他笑說在議會沒跟蔡金晏吵過架，所以一時之間想不起名字，但今天各黨派議員都有志一同，一起來支持青年。
相關活動到今晚8點半，明天則是下午2點到晚上8點，歡迎對高雄有憧憬、熱愛家鄉的鄉親一起參與。