獨家》成大醫學院投入非洲豬瘟初篩 背後推手是賴清德

4家獸醫系所，農科院還有成大醫學院成立非洲豬瘟初篩實驗室，讓非豬豬瘟病毒篩檢更快速。（家畜衛生試驗所提供）

2021/11/05 20:56

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國自今年8月首度查獲自非洲豬瘟疫區的越南走私有非洲豬瘟病毒的肉製品，讓台灣豬再度面臨非洲豬瘟威脅，農委會迅速採取9月禁用廚餘養豬、鼓勵199頭以下養豬場退場外，查獲的可疑肉品相關檢驗，有賴家畜衛生試驗所和台灣各地共6間實驗室篩檢非洲豬瘟病毒，人醫系統的成大醫學院也投入初篩，據了解，背後是時任閣揆、現任副總統賴清德的奔走，讓獸醫、人醫首度牽手合作，擴大非洲豬瘟檢驗的量能。

自8月22日後，我國對於疫區的包裹都嚴查，另也對越南小吃店、雜貨店及員工宿舍等展開稽查，畜衛所豬瘟研究組組長鄧明中表示，截至10月上旬，總共檢驗421件可疑肉製品，其中送畜衛所114件，送初篩實驗室307件，總計391件為陰性，30件為陽性，陽性率約7%。

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鄧明中表示，由於東亞只有日本和台灣仍非疫區，國內面對非洲豬瘟的威脅越來越大，從2018年8月中國爆發首例非洲豬瘟疫情後，畜衛所和國內4所獸醫學系、農科院實驗室合作篩檢非洲豬瘟病毒外，也首度和人醫系統的成大醫學院合作。

據了解，人醫系統加入檢驗動物病毒，是因為時任行政院長、現任副總統賴清德在背後的奔走，賴清德尚未踏入政界前曾在成大醫院服務，當台灣面臨非洲豬瘟威脅時，賴清德希望讓獸醫、人醫的檢驗系統彼此合作，提升檢驗量能，也開啟獸、人檢驗系統的首度合作。

鄧明中表示，這6座實驗室都是非洲豬瘟病毒的初篩實驗室，每天可驗1900件，他說23年前台灣爆發口蹄疫時，當時所有檢驗都只能交由畜衛所，現在有民間的初篩實驗室加入後，可疑肉品先送初篩實驗室，之後再送往畜衛所複驗，檢驗數量、速度都提升，未來也可能對於其他經濟動物疫病檢驗，也循同樣方式來發展。

副總統賴清德在行政院長任內，讓人醫系統的成大醫學院投入非洲豬瘟的初篩，為人醫系統和獸醫系統首度合作檢驗動物病毒。（資料照）

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