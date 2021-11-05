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    關渡秘境花海11/6開賞 花迷有機會抽Gogoro

    關渡秘境花海可遠眺觀音山。（台北市工務局提供）

    關渡秘境花海可遠眺觀音山。（台北市工務局提供）

    2021/11/05 17:35

    〔記者郭安家／台北報導〕一年一度的台北市關渡秘境花海明天（6日）開展，花迷們在花海入口處以手機掃描花系列集點趣的立牌QR Code，即可獲2點，集滿任3點可獲得1次抽獎機會，頭獎為Gogoro VIVA Basic粉紅色車款1輛。

    賞花集點抽獎活動，從11月6日起至2022年5月3日，於台北市未來12個花展現場掃QR Code，集滿3點獲1次抽獎，集滿6點則獲2次抽獎，以此類推，最多可獲6次抽獎機會；相關訊息請上「2022台北花季花in台北」活動網站查詢。

    關渡秘境花海位於承德路7段401巷551號八仙抽水站的鄰近農田，花卉除了歷年的大波斯菊、黃波斯菊、大百日草及向日葵等，今年再加入花色鮮豔的孔雀草及雞冠花，帶給花迷更豐富的視覺享受，現場裝置藝術點綴，讓花迷1人也能拍出唯美浪漫的網美照。

    今年活動還有「護花大使趣味照片社群人氣票選活動」，以「宣導民眾不可踐踏花海」為主題，拍下現場照片、短片、文字，並hashtag關渡秘境護花大使，於11月21日晚上6點前上傳Instagram個人頁面，標註「關渡秘境花海」地標，人氣最高前3名，將獲選為第1屆護花大使，並贏得獎金。

    另外，在指定日期到花海拍照上傳「關渡秘境花海」臉書官方粉絲專頁，可獲得限量的聖誕紅小盆栽。11月13日、14日還有4場次「波斯菊花環」DIY手作課程，現已全數額滿。

    台北市工務局提醒遊客，花海農路狹小，沒有腹地可停車，現場提免費的賞花專車從捷運唭哩岸站往返，平日20至30分鐘、假日7至10分鐘有專車可搭。

    北市花海活動頭獎為Gogoro VIVA Basic粉紅色車款1輛。（擷取自活動官網）

    北市花海活動頭獎為Gogoro VIVA Basic粉紅色車款1輛。（擷取自活動官網）

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