元旦連假三離島管制航線將飛790架次 11/10上午9點統一開放訂票

元旦連假三離島管制航線將飛790架次，11月10日上午9點統一開放訂票。（資料照，華信航空提供）

2021/11/05 15:23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明年元旦有3天連續假期，交通部民用航空局今宣布，元旦連假期間澎湖、金門、馬祖三離島管制航線，將飛行790架次，計7萬1688個座位數，並於11月10日上午9點起開放民眾訂位。

明年元旦假期從今年12月31日至111年1月2日，民航局規劃，12月30日至1月3日為航空疏運期。離島管制航線運能提供方面，澎湖航線飛458架次、提供3萬6742個座位數；金門航線飛242架次、提供2萬8736個座位數；馬祖航線飛90架次、提供6210個座位數。民航局表示，已要求航空公司持續注意疫情變化及訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

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民航局提醒旅客，元旦連假於12月30日至1月1日台灣出發往離島方向，及1月1日至1月3日離島出發回台灣方向的尖峰時段，機票均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，讓有限空運資源獲得更有效利用。旅客若因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

另外，中央流行疫情指揮中心從今年10月20日起，停止辦理離島航線旅客篩檢作業，不過旅客仍須於報到前填寫「嚴重特殊傳染性肺炎國內線航班旅客健康聲明書」。搭機當天若有疑似症狀者不得登機，並應搭乘防疫車輛前往醫院評估及配合必要採檢。民航局指出，為加強人員進出管制，各機場航廈採單一出入口，於入口處採QR Code發送簡訊實聯登記、強制量測體溫及進行手部清潔消毒。

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