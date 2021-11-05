為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    元旦連假三離島管制航線將飛790架次 11/10上午9點統一開放訂票

    元旦連假三離島管制航線將飛790架次，11月10日上午9點統一開放訂票。（資料照，華信航空提供）

    元旦連假三離島管制航線將飛790架次，11月10日上午9點統一開放訂票。（資料照，華信航空提供）

    2021/11/05 15:23

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明年元旦有3天連續假期，交通部民用航空局今宣布，元旦連假期間澎湖、金門、馬祖三離島管制航線，將飛行790架次，計7萬1688個座位數，並於11月10日上午9點起開放民眾訂位。

    明年元旦假期從今年12月31日至111年1月2日，民航局規劃，12月30日至1月3日為航空疏運期。離島管制航線運能提供方面，澎湖航線飛458架次、提供3萬6742個座位數；金門航線飛242架次、提供2萬8736個座位數；馬祖航線飛90架次、提供6210個座位數。民航局表示，已要求航空公司持續注意疫情變化及訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

    民航局提醒旅客，元旦連假於12月30日至1月1日台灣出發往離島方向，及1月1日至1月3日離島出發回台灣方向的尖峰時段，機票均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，讓有限空運資源獲得更有效利用。旅客若因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

    另外，中央流行疫情指揮中心從今年10月20日起，停止辦理離島航線旅客篩檢作業，不過旅客仍須於報到前填寫「嚴重特殊傳染性肺炎國內線航班旅客健康聲明書」。搭機當天若有疑似症狀者不得登機，並應搭乘防疫車輛前往醫院評估及配合必要採檢。民航局指出，為加強人員進出管制，各機場航廈採單一出入口，於入口處採QR Code發送簡訊實聯登記、強制量測體溫及進行手部清潔消毒。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    輕颱圓規海警 55航次海運停航、6架次國內線取消
    2021/10/11 10:47

    輕颱圓規海警 55航次海運停航、6架次國內線取消
    輕颱「圓規」攪局 今增開航班載綠島澎湖旅客返台
    2021/10/10 11:31

    輕颱「圓規」攪局 今增開航班載綠島澎湖旅客返台

    「她」客串天之驕女 五千條褲秒斷貨
    雙十連假金門、澎湖航線第2波加班機 明上午9時開賣
    2021/09/30 14:51

    雙十連假金門、澎湖航線第2波加班機 明上午9時開賣
    中秋連假第2波離島加班機位 下週一開放訂位
    2021/08/26 16:25

    中秋連假第2波離島加班機位 下週一開放訂位

    New Focus Lv2超質型
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播