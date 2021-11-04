全國技術創造力競賽 竹北高中「我們去台東」摘冠創學校紀錄

國立竹北高中資訊科「我們去台東」團隊學生，以分工合作的十足默契，摘下第18屆全國高職學生團隊技術創造力競賽冠軍，也創下該校參加競賽的最佳成績。（記者廖雪茹攝）

2021/11/04 21:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國立竹北高中資訊科4名高三學生組成「我們去台東」隊伍，參加第18屆全國高職學生團隊技術創造力培訓與競賽，面對「南北水源調動」題目，團隊默契十足的分工合作，應用所學各展專長，在短短8小時內，從無到有巧思設計實作成品並發表，一舉擊敗各校好手勇奪冠軍！

這項競賽由國立台灣師範大學機電工程學系與財團法人溫世仁文教基金會共同舉辦，全國高職學校共178支隊伍參與，經過分區初賽甄選的激烈競爭，選出36支隊伍晉級決賽，並參加線上培訓研習。

請繼續往下閱讀...

竹北高中資訊科師生利用課餘時間，在主任林晉豐和導師鄭銘雄的指導下，運用課堂和社團所學，投入模擬實作，從失敗中吸取經驗，不斷自我挑戰；其中，王政甯本身熱愛寫程式負責電子電路控制程式設計，呂嘉桐和林柏宇是主體機構設計師，林俐岑擅長美術設計對成品包裝美化，4人在平日練習的磨合過程培養默契。

日前決賽現場公布「南北水源調動」題目時，團隊立馬討論形成共識，隨即利用現有材料，著手繪製設計圖、設計機構、撰寫控制程式、組裝成品等；在良好分工協作下，僅花一半時間即完成，因而有充足時間進行成品調教測試與介紹說明練習，最後由呂嘉桐負責對評審解說。

團隊創意設計的作品，為具有雙模式切換、可手動與全自動調水系統，搭配工作指示燈、自動調水平衡提醒聲響，用以解決水資源不均問題，精準切合主題而獲得評審青睞。

校長陳瑞榮肯定「我們去台東」隊伍榮獲全國冠軍，更創下竹北高中參加該競賽的最佳成績；他表示，該校職業類科雖僅資料和商經兩班，但學生不僅在升學上表現優異，扎實的技術訓練，也常在全國競賽中脫穎而出，充分展現解決問題的能力。

國立竹北高中資訊科「我們去台東」隊伍，參加第18屆全國高職學生團隊技術創造力培訓與競賽，一舉擊敗各校好手勇奪冠軍！（竹北高中提供）

國立竹北高中資訊科「我們去台東」隊伍參加全國高職學生團隊技術創造力培訓與競賽，應用所學各展專長，在短短8小時內，從無到有巧思設計實作成品並發表，一舉擊敗各校好手勇奪冠軍！（竹北高中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法