太平聯合行政中心爭取內政部補助1億 最快2022年動工

太平區聯合行政中心規劃興建地上五層、地下二層建物，預計最快明年動工，2025年完工啟用。（記者陳建志翻攝）

2021/11/04 19:03

〔記者陳建志／台中報導〕太平區公所辦公廳舍建於1980年，921地震受損曾辦理建築結構耐震補強，但因廳舍老舊、空間不足，加上缺乏停車空間，前市長林佳龍時擇定文中三用地興建太平聯合行政中心，市府經都市計畫個案變更為機關用地，計畫斥資4.6億餘元，興建地上5層、地下2層的建物，立委何欣純爭取內政部前瞻經費補助1億元，預計最快2022年動工，並在2025年啟用。

市府民政局長吳世瑋表示，太平區聯合行政中心總工程經費4.6億，市府從2021年起分5年編列預算，規劃興建地上5層，地下2層建物，經費不足部分，已向內政部申請前瞻計畫補助經費1億元，待中央經費到位後，就可進行細部設計規劃及興建工程發包。

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太平區長許貴芳表示，太平聯合行政中心位於太平祥順路1段和中山路三段1巷口，原本是文中三用地，市府將其中一公頃變更為公所用地，未來地下二層預計有近200個車位，加上平面車位，民眾洽公停車將很方便，原計畫聯合其他單位合署辦公，但因太平戶政、地政、衛生所都是興建不久的廳舍，且距離新的行政中心不遠，已決定留在原地不合署辦公，不過未來社會局公設民營托嬰中心將進駐，完善地方托育環境。

吳世瑋表示，興建基地鄰近台74快速道路、中山路，具交通便利優勢，且銜接綠帶及公園等設施，啟用後將優化洽公服務及托育環境，同時提升停車便利性及交通便捷度，提供市民更優質服務。

為讓民眾和公所員工早日有更優質的辦公、洽公環境，立委何欣純去年協助爭取100萬元的規劃費，5日並邀請內政部徐國勇部長南下聽取工程簡報，協助爭取最高1億元的工程經費補助。

太平區公所因現有建物老舊、停車空間不足，市府將斥資四點六億興建新的聯合行政中心。（記者陳建志攝）

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