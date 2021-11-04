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    高雄岡山國小舊宿舍拆遷 議員協調暫闢停車場

    岡山國小舊宿舍拆除用地，市議員黃秋媖協調暫時闢為停車場，方便市場採買民眾停車，改善交通亂象。（記者蘇福男攝）

    岡山國小舊宿舍拆除用地，市議員黃秋媖協調暫時闢為停車場，方便市場採買民眾停車，改善交通亂象。（記者蘇福男攝）

    2021/11/04 16:52

    〔記者蘇福男／高雄報導〕位於高雄岡山市中心的文賢市場，停車位一位難求，附近岡山國小舊宿舍拆遷後，地方爭取設置多功能活動中心，市議員黃秋媖協調暫時闢為停車場，方便採買民眾停車，改善交通亂象。

    岡山市中心平面停車場有限，停車位時常一位難求，向來為人所詬病，黃秋媖繼爭取岡山郵局對面闢設公有停車場，發現附近的文賢市場為岡山主要傳統早市市場，毗鄰岡山國小，每天進出採買人潮多，臨停併排停車情況嚴重，嚴重危害學童上放學安全，因此協調岡小舊宿舍拆遷文教用地，暫時闢為停車場，以解決附近交通亂象。

    黃秋媖說，該用地位於文賢市場內，文賢路和岡山路221巷交會處，占地約700平方公尺（約212坪），老舊宿舍去年拆除後，長期用途尚待市府與里民溝通協調，考量地方民眾有停車需求，除召開公聽會，9月間並召集市府交通局、經發局、在地里長及文賢市場管委會等單位現場會勘協調，決議一致朝暫時開發為停車場方向規劃。

    黃秋媖表示，目前岡山陸續開發中的停車場，計有稅捐處中華路宿舍、岡山陽明段、岡山舊漁市場及岡山警分局正言街宿舍、岡大匯館附近等處；交通局輔導中個案，則有岡山國中17格、後紅國小20格開放作公共停車場，另磐石大發停車場有25格。

    市議員黃秋媖（中）召集高市府交通局、經發局、在地里長及文賢市場管委會等單位現場會勘協調。（市議員黃秋媖提供）

    市議員黃秋媖（中）召集高市府交通局、經發局、在地里長及文賢市場管委會等單位現場會勘協調。（市議員黃秋媖提供）

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