謠言終結站》廉價茶葉噴「香精」製造濃郁香氣？查核中心釐清

近日網傳「我國多家茶飲業者由東南亞進口一種紅茶，並在茶葉上噴灑『小蜜蜂茶精』人工製造濃郁茶香」，查核中心發布報告釐清。（圖取自台灣事實查核中心）

2021/11/04 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕近日在社群通訊軟體上流傳一則訊息指出，我國多家茶飲業者皆是由東南亞進口廉價紅茶，並在茶葉上噴灑「小蜜蜂茶精」，以人工方式製造濃郁茶香，對此，查核中心請教進口茶葉廠商、食品添加業者及食安專家後發布報告釐清。

台灣事實查核中心4日發布《查核報告》指出，近來通訊軟體流傳訊息指稱：「業者所進貨的紅茶，都是一種從東南亞進口的『紅茶』，只要在進貨的茶葉上噴上『小蜜蜂茶精』，就有非常非常濃郁的茶香了」。

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對此，查核中心諮詢多位學者及進口茶葉廠商、飲料業者、食品添加業者等，皆未聽聞網傳的「小蜜蜂茶精」。專家指出，所謂「茶精」是較模糊的說法，可能是指「天然茶葉濃縮萃取物」或「香料添加物」。

農委會茶葉改良場副場長邱垂豐指出，進口至台灣的紅茶茶葉主要來自越南、斯里蘭卡、緬甸及印度，多數茶葉會流進飲料茶飲市場，而確實有進口茶商會對部分特殊風味茶品添加香料；不過，「所有添加物均需有SGS認證，且需符合衛服部食品添加物標準」。

邱垂豐及前台灣茶協會理事長林志城建議，民眾購買茶葉時可先聞聞看，通常添加的化學物質屬單一化合物、味道較嗆，天然茶香則由多種氣味組成、味道較柔順；在飲料店消費時也可透過店家檢附的產銷履歷檢視茶葉來源。

此外，中興大學食品安全研究所教授林信堂則提醒，若民眾在喝茶時感受到濃烈香味，或喝完後一段時間嘴巴、舌尖仍有乾澀等特殊味道殘留，就要注意可能是添加香料所致。

通訊軟體流傳有關「茶葉噴灑小蜜蜂香精」的貼文。（圖取自台灣事實查核中心）

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