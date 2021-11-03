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    捷運站規劃打疫苗？北市衛局：要考量接種後有無休息地點

    北市衛生局專門委員歐佳齡表示，COVID-19疫苗打完要在現場休息15分鐘，捷運站接種要考慮有無地點讓民眾休息。（北市衛生局提供）

    北市衛生局專門委員歐佳齡表示，COVID-19疫苗打完要在現場休息15分鐘，捷運站接種要考慮有無地點讓民眾休息。（北市衛生局提供）

    2021/11/03 16:28

    〔記者蔡思培／台北報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗持續接種，中央曾提議在捷運站進行疫苗接種，不過今天上路的第13期疫苗，尚未提供捷運站接種。台北市衛生局表示，疫苗打完要在現場休息15分鐘，若要規劃在捷運站打疫苗，還要考慮有無休息地點。

    衛生局今天下午召開記者會說明台北市疫情狀況，北市今天新增一位境外移入確診個案，是60多歲從美國入境的女子，在隔離期滿前採檢確診，現在已由醫院收治。目前北市公費流感疫苗已接種35萬888人，其中4485位長者同時接種肺炎鏈球菌疫苗，今年北市在社區設置490場流感疫苗接種站，衛生局鼓勵長者多利用就近接種。

    中央過去曾提議在捷運站提供疫苗接種，北市府也拋出「行動接種巴士」的想法。不過台北市衛生局專門委員歐佳齡今天表示，第13期疫苗並沒有相關規劃，未來可能要與中央再討論，衛生局也會去場地會察看是否合適。歐解釋，過去流感疫苗可在捷運站接種，民眾打完就能離開，但COVID-19疫苗接種後，會要求民眾在現場休息15分鐘，捷運站接種還要考慮有無地點讓民眾休息。

    歐佳齡說，過去中央拋出過類似想法，但第13期疫苗仍以醫療院所、外展點為主要，北市後續可能會評估疫苗量、需求性來作規劃。

    相關新聞請見︰

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    捷運站示意圖，與新聞無關。（記者蔡思培攝）

    捷運站示意圖，與新聞無關。（記者蔡思培攝）

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