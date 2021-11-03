冬衣準備好！冷空氣下週一南下 週二起北部氣溫驟降至14~16度

下週二起（9日）可能有接近大陸冷氣團的冷空氣南下，加上華南水氣影響，中部以北明顯感受濕冷。（資料照）

2021/11/03 07:40

〔記者陳心瑜／台北報導〕今天（3日）依然受東北風影響，北部、東半部有局部短暫雨，中南部須留意日夜溫差，明、後天短暫回暖，下週二可能迎來首波大陸冷氣團。中央氣象局預報員陳伊秀說，下週一（8日）東北季風增強，下週二起（9日）可能有接近大陸冷氣團的冷空氣南下，加上華南水氣影響，中部以北明顯感受濕冷，北部低溫約15至16度，也不排除14度或以下低溫，最冷的時間點會落在下週二、下週三清晨，持續影響時間仍有不確定性。

陳伊秀說，今天有短波水氣移入，北台灣包括新竹以北都有明顯雨量，迎風面基隆北海岸、台灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，雨勢不多，北部地區、中部山區及馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

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今天全台各地低溫約20至22度，北部、東部高溫約24至26度，中南部、東南部高溫約27至31度，且日夜溫差大。

明後天的水氣會略微減少，北台灣高溫接近28、29度，今天至週五降雨差不多，週五北部天氣有可能會短暫轉為多雲到晴，北部有機會見到陽光。

週六清晨台灣北部海面有一道鋒面通過，水氣再度增多，週六、下週日雨區範圍主要在北及東半部地區，中部有零星短暫陣雨，南部地區雲量也會增多，午後南部山區可能有零星短暫陣雨；下週日東北風將稍增強，北部及東北部稍有涼意，其他地方大致溫暖舒適。

陳伊秀說，下週一（8日）東北季風增強，加上華南水氣移入，中部以北、中部以北、東北部及東部天氣明顯轉涼甚至是濕冷的天氣型態，下週二、週三清晨最低溫約15至16度，空曠地區可能再降1度，影響時間最明顯主要為週二、週三，後續也不排除轉為乾冷，但冷空氣強度隨模式強度以及官方看法可能有所調整。

下週二起北部明顯轉為濕冷，圖為台北市未來一週氣溫。（擷取自中央氣象局）

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