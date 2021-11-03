北部、東部今有雨 週五起南風北部稍回溫

中央氣象局指出，今天（3日）迎風面的北部和東部有雨。（資料照）

2021/11/03 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（3日）迎風面的北部和東部有雨，桃園至台中、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，氣象局提醒海邊活動請注意安全。

氣象局表示，今天東北風持續影響，降雨偏向迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，由於華南有些微水氣移入，北部地區及中部山區也有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

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溫度方面，各地低溫約20到22度，高溫在桃園以北、宜蘭及花蓮24至26度，體感舒適至稍涼，其他地區高溫27到31度，體感較為溫暖，中南部日夜溫差較大。

氣象局預估，週四、週五（4日、5日）隨著北方高壓東移出海，連續多日的東北風型態暫告一段落，台灣附近由偏東風漸轉為偏南風，降雨主要在迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區也偶爾有零星小雨。另外週四由於轉東風且較強，在宜、花沿海附近有局部較大雨勢發生的機率；週五南風再起，溫度將稍回升，北部及東北部白天將會溫暖些。

空氣品質方面，3日竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部近山區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，屏東局部地區短時間可能達紅色警示等級。

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 - 26 25 - 32 27 - 33 24 - 30

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

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