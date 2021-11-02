山神顯靈抓貪官？ 南投縣府推「奇妙的黑手印」廉政劇

南投縣政府錄製「奇妙的黑手印」廉政戲劇，盼讓反貪腐觀念往下扎根。（記者張協昇翻攝）

2021/11/02 17:16

〔記者張協昇／南投報導〕為讓反貪腐意識向下扎根，南投政縣府邀請「奇妙的黑手印」原創作者張靖欣老師，將故事改編為戲劇版本，劇情描述縣衙官員偷拿官印製作假證明，及巡按大人如何運用「山神妙計」揪出貪官，由一群活力滿滿的高齡廉政志工擔綱演出，近日並錄製成影片，上架YouTube影音平台，盼讓學童藉由線上觀賞及討論，從小養成廉潔誠信觀念。

南投縣政府指出，「奇妙的黑手印」劇情講述定安縣衙事務官「毛大」偷拿縣太爺官印，製作假的「好店證明」，並以1張100兩的代價賣給黑心商人，使得居民在這些店裡買到的商品不是有瑕疵，就是品質很差，巡按大人為揪出偷蓋官印的人，在臉盆裡加入墨汁，並請所有官員用臉盆裡的水洗手，並佯稱已祈求山神指引，會在私發證明的人的背上留下記號，毛大因作賊心虛，為了不讓山神留下記號，用手遮住自己的背，反讓墨汁沾到背上，留下了黑手印，因而被識破賺取黑心錢的貪污行徑。

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縣府政風處表示，「奇妙的黑手印」廉政戲劇原定今年5月至7月間走入校園巡演，但因應疫情關係，改為錄製成影片，除日前已運用Google Meet視訊軟體，讓延和國中、草屯國中及竹山國小等3所學校學童同步觀賞，並進行雙向交流互動外，上架YouTube影音平台，鼓勵學童觀賞，盼藉生動有趣的戲劇方式，引導學童反思誠信的重要，自小養成正確的法治觀念及培養廉潔誠信的品格。

擔任影片引言人的南投縣長林明溱說，政府施政首重廉潔誠信，方能獲得民眾信任，商家服務也是首重誠、信二字，才能累積商譽，讓每個客人都成為回頭客，道理是一樣的，而觀光首都的願景，更需要透過全民共識，一起努力才能實現，希望透過戲劇演出，讓廉潔觀念在校園扎根茁壯，深植在每個孩子的心中，進而傳達到全縣每個角落。

南投縣長林明溱（左）與廉政志工一起宣導反貪腐。（南投縣政府提供）

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