「有結婚但配偶欄空白的人才該擔心吧…」屏東里鄰調整上路 里鄰異動標註用貼紙

屏東市及東港鎮的里鄰異動加註方式。（屏縣府提供）

2021/09/03 00:23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣9月1日起由東港鎮率先大規模里鄰調整，戶政單位將下鄉進行身分證異動標註，不過，今天開始有部分民眾急著到戶政事務所，希望儘速更正，戶政所卻只是貼上里鄰異動標註標籤的貼紙，雖然大部分人能接受，也有部分縣民嫌「太陽春」；屏東縣民政處強調，這是為配合數位身分證發行前的措施，不貼者雖不致影響效力，仍希望縣民配合，不論是民眾或使用機關都能迅速辨識。

調整後東港鎮的里總數仍為22，但是少了百餘個鄰，東港鎮公所指出，東港人口逾4.6萬人，逾9成鎮民的里或鄰都有調整，屏東縣政府今天則是發出異動後的身分證樣本公文給外交部、金管會等相關單位以供核對，未來東港鎮、屏東市民的身分證住址欄後方還會貼上里鄰異動標註標籤供辨識。

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東港戶政事務所指出，為方便各機關（單位）識別新舊里鄰，已由縣府統一製作國民身分證黏貼標籤及戶口名簿章戳樣式函送外交部、金融監督管理委員會、銀行公會、衛生福利部中央健康保險署、中華郵政股份有限公司、台灣電力股份有限公司、台灣自來水股份有限公司及縣府的一、二級機關暨其他需用機關，以供未來核對。

今天東港戶政事務所就約有50人到場要求張貼里鄰異動標註，大多民眾見狀，大多還能接受標籤貼紙，但也有人嫌「太陽春」、「不正式」，還有人擔心會被篡改，但也有人緩頰指，在過渡期省成本無可厚非，不然到時候豈不一堆人又出來批評浪費公帑，也有人幽默以對，指以前都不擔心配偶欄要異動了，遑論現在要來擔心里鄰貼紙被篡改？

民政處強調，未來將更換數位身分證，為避免頻繁換發浪費公帑而採此措施，戶口名簿則採蓋戳章方式，皆已送經內政部備查才實施，不貼、不蓋者雖不會影響效力，但呼籲民眾配合戶政單位的下鄉時間，不更換下就能以此方式便利民眾及使用機關同時辨識新舊里鄰資料，節省查證時間。

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