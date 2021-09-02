為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜市光宜營區停車場無人管 國防部、宜蘭縣協議代管中

    國防部政治作戰局函文要求下，宜蘭縣政府於8月31日點還光武營區停車場土地，目前無單位派員管理，仍有民眾將愛車停在場內。（記者蔡昀容攝）

    國防部政治作戰局函文要求下，宜蘭縣政府於8月31日點還光武營區停車場土地，目前無單位派員管理，仍有民眾將愛車停在場內。（記者蔡昀容攝）

    2021/09/02 19:51

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕光宜營區停車場提供宜蘭市中心277個停車位，在國防部政治作戰局函文要求下，宜蘭縣政府8月31日點還土地，目前無單位派員管理，仍有民眾將愛車停在場內。縣府表示，已與國防部協調，朝縣府代管方向協議。

    光宜營區停車場附近有蘭城新月廣場、家樂福、宜蘭酒廠、南北館市場，停車需求高，宜縣府與國防部商借土地，委託業者經營停車場，宜縣府分45%停車權利金，軍方分55%。

    不過，國防部對於停車場旁的化龍一村眷舍群另有安排，希望把部分停車場土地納入規劃，8月16日函文縣府暫停停車場招商，雙方擇期研商後續事宜；縣府8月24日回文說明招標作業已展開，國防部8月26日再函文，批縣府未理會暫停招商及擇期研商一事，要求月底前點還土地。

    原停車場業者拆除出入口設施，縣府8月31日將土地點還給國防部。目前沒有單位派員管理停車場，民眾可駕車自由進出，也有不少車輛停在場內。

    縣府表示，8月31日國防部派員來協商，雙方在口頭上取得共識，部分土地仍請縣府代管招商，以保障民眾停車權益，不過代管事宜雙方仍在確認，縣府確定代管後，會提出臨時方案因應，並盡速完成程序，重新委託廠商進駐管理；在此之前，籲國防部派員管理。國防部則說，相關事項已與縣府協商中，以為周延。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    太平育賢停車場9/1開始收費 佔用情況終獲改善
    2021/09/02 19:25

    太平育賢停車場9/1開始收費 佔用情況終獲改善
    解決中壢停車問題 市府耗資7億興建中正公園地下停車場
    2021/08/28 22:10

    解決中壢停車問題 市府耗資7億興建中正公園地下停車場

    親愛的！今年中秋我帶了一頭豬回家
    國防部8/31收回停車場惹議 宜蘭縣府：有誤會續溝通
    2021/08/28 17:44

    國防部8/31收回停車場惹議 宜蘭縣府：有誤會續溝通
    桃園市府前停車場大改造 停車率增加14％
    2021/08/25 17:27

    桃園市府前停車場大改造 停車率增加14％

    桃園新站前雙捷3房 地段「鈔」有價
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播