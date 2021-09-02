宜市光宜營區停車場無人管 國防部、宜蘭縣協議代管中

國防部政治作戰局函文要求下，宜蘭縣政府於8月31日點還光武營區停車場土地，目前無單位派員管理，仍有民眾將愛車停在場內。（記者蔡昀容攝）

2021/09/02 19:51

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕光宜營區停車場提供宜蘭市中心277個停車位，在國防部政治作戰局函文要求下，宜蘭縣政府8月31日點還土地，目前無單位派員管理，仍有民眾將愛車停在場內。縣府表示，已與國防部協調，朝縣府代管方向協議。

光宜營區停車場附近有蘭城新月廣場、家樂福、宜蘭酒廠、南北館市場，停車需求高，宜縣府與國防部商借土地，委託業者經營停車場，宜縣府分45%停車權利金，軍方分55%。

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不過，國防部對於停車場旁的化龍一村眷舍群另有安排，希望把部分停車場土地納入規劃，8月16日函文縣府暫停停車場招商，雙方擇期研商後續事宜；縣府8月24日回文說明招標作業已展開，國防部8月26日再函文，批縣府未理會暫停招商及擇期研商一事，要求月底前點還土地。

原停車場業者拆除出入口設施，縣府8月31日將土地點還給國防部。目前沒有單位派員管理停車場，民眾可駕車自由進出，也有不少車輛停在場內。

縣府表示，8月31日國防部派員來協商，雙方在口頭上取得共識，部分土地仍請縣府代管招商，以保障民眾停車權益，不過代管事宜雙方仍在確認，縣府確定代管後，會提出臨時方案因應，並盡速完成程序，重新委託廠商進駐管理；在此之前，籲國防部派員管理。國防部則說，相關事項已與縣府協商中，以為周延。

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