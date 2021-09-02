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    太平育賢停車場9/1開始收費 佔用情況終獲改善

    太平區育賢停車場從9月1日起收費停車，靠近出入口的位子停滿車子，白天停車超過5成。（記者陳建志攝）

    太平區育賢停車場從9月1日起收費停車，靠近出入口的位子停滿車子，白天停車超過5成。（記者陳建志攝）

    2021/09/02 19:25

    〔記者陳建志／台中報導〕太平區「育賢停車場」汽車停車位近千格，2017年設置後都免費提供民眾停車，不過因長期遭人停車佔用，甚至出現停放廢棄車輛，以機車佔位等亂象，民眾抱怨「停車場如虛設」，市府停管處委託太平區公所委外招標，從9月1日起收費停車，原本一位難求的狀況終於改善，單日每次最高收費30元，月租則收1200元，民眾覺得使用者付費很合理。

    太平區新光重劃區和樹孝商圈停車需求大，2017年起市府利用育賢路和環中東路3段路口旁的「文中二」預定地，分期興建臨時停車場，共闢設汽車停車格970格、機車停車格200格，屬戶外大型停車場，原本都免費提供民眾停車。

    因不收費，停車場長期遭人停車佔用，甚至連車禍報廢車輛也棄置停放，許多民眾都抱怨，想停車根本一位難求，失去當初設置停車場的目的，市府停管處接獲民眾陳情，因停車率已達85%，決定由太平區公所代管並委外招標收費停車。

    太平區長許貴芳表示，育賢停車場已順利以2年2千多萬權利金完成委外，並從9月1日開始收費停車，停車費採當日（0~24小時）每次收費30元，其中50%採月票方式，每月收費1200元，不過沒有固定車位，目前約有200多輛完成月租尚有名額，希望藉由收費進行管理，提高停車周轉率。

    從昨天開始收費停車後，原本一位難求的情況終獲改善，白天停車率約達5成，晚上則有6到7成，大部分的民眾都贊成使用者付費，提高停車場周轉率，不過也擔心一些不願付費的車輛改停到附近道路，恐讓附近巷弄違停變嚴重，希望警方加強取締管理。

    太平區育賢停車場從9月1日起收費停車，當日每次收費30元，月租收費1200元。（記者陳建志攝）

    太平區育賢停車場從9月1日起收費停車，當日每次收費30元，月租收費1200元。（記者陳建志攝）

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