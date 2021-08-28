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    國防部8/31收回停車場惹議 宜蘭縣府：有誤會續溝通

    「光宜營區停車場」位在宜蘭市中心，附近有蘭城新月廣場、家樂福、宜蘭酒廠、傳統市場等。（記者蔡昀容攝）

    「光宜營區停車場」位在宜蘭市中心，附近有蘭城新月廣場、家樂福、宜蘭酒廠、傳統市場等。（記者蔡昀容攝）

    2021/08/28 17:44

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭市中心停車需求高，蘭城新月廣場對面、舊城南路上的聯勤204廠遷離後，宜蘭縣政府與管理單位國防部商借土地，委託業者經營停車場。但國防部政治作戰局26日函文縣府終止契約，31日前要求點還土地。縣府相當錯愕，不過國防部昨致電表示溝通有誤會，雙方30日將協商；至於民眾9月1日之後能否停車，縣府說，協商後會盡快告訴大家。

    宜市中心有新月、家樂福、宜蘭酒廠、南北館市場等，因停車需求高，宜縣府2008年與國防部商借聯勤204舊廠土地，成為現在的「光宜營區停車場」。

    停車場約2550坪，起初免收費，因無人管理，場內停有廢棄車輛，影響車輛周轉率，國防部克服法規問題後與宜縣府合作，2013年起由縣府委託廠商營運，轉為收費停車場，提供277個車位。

    廠商上繳的停車權利金，宜縣府分45%，軍方分55%，目前為止總計約2724萬元，宜縣庫進帳約1200萬元，軍方則近1500萬元，雙方最新一期合約時效從今年1月1日至明年12月31日。

    不過，政治作戰局16日函文縣府，停車場業者因故在8月底終止合約，國防部為順利在明年之前完成「國軍老舊眷村改建計畫」相關事務，請縣府暫停招商，雙方擇期研商確認後續事宜。

    縣府24日回函說明，6日已上網公告招商，24日開標。政治作戰局26日再函文，縣府未理會暫停招商及擇期研商一事，違背合作互惠精神，31日前要辦理土地點還事宜，也就是把土地收回。

    縣府交通處處長黃志良說，政府機關間簽有協議契約，任何調整都應協商，僅憑兩張公文終止契約，影響民眾權益，也不尊重地方政府；不過，28日雙方有通話，國防部針對土地使用另有需求，部分土地仍可供停車使用，彼此溝通有誤會，周一會進行協商。

    國防部回應，與宜縣府合作經營「光宜營區」均按相關規定辦理，宜縣府已主動協調，後續將擇期研商全般規劃，以為周延。

    黃志良說明，細節還沒談定，9月1日後民眾能否停車尚未確定，但會以民眾停車需求為優先考量，盡量縮短重新委託廠商經營的空窗期。另，委託案24日流標，25日第二次招標，31日將開標，針對投標廠商權益，會依採購法處理。

    縣議員林錫明認為，光宜營區停車場無法滿足市中心停車需求，假日一位難求，「怎麼繞都找不到車位」；多年來不斷要求縣府跟國防部協商，透過都市計畫變更土地，縣府取得土地後作妥善規劃，並另闢停車空間，但縣府遲遲未動作，現在國防部另有安排，停車位勢必再減，縣府應好好正視這個問題。

    國防部26日函文月底收回「光宜營區停車場」土地，宜蘭縣政府認為應再協商，僅憑2張公文收回土地並不妥。雙方聯繫後，下周將進行協商。（記者蔡昀容攝）

    國防部26日函文月底收回「光宜營區停車場」土地，宜蘭縣政府認為應再協商，僅憑2張公文收回土地並不妥。雙方聯繫後，下周將進行協商。（記者蔡昀容攝）

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