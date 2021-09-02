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    作家打高端後猝逝 子女發訃聞哀悼：捍衛台灣價值的任性男子

    陸姓專欄作家。（圖擷取自臉書）

    陸姓專欄作家。（圖擷取自臉書）

    2021/09/02 17:16

    〔即時新聞／綜合報導〕56歲馬來西亞籍陸姓專欄作家，8月23日打完高端疫苗後，翌日上午因身體不適送醫後不治，26日解剖結果出爐，他因主動脈剝離合併心包填塞而離世，訂9月12日舉行公祭，作家子女稍早於臉書PO出訃聞，悼念父親是「曾經奮力捍衛台灣價值和社會進步的任性男子」，以父親為榮。

    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥日前表示，陸姓作家已經完成解剖，結果為主動脈剝離合併心包填塞，但仍待法醫做最後判定。

    陸姓作家經常透過臉書針貶時政，對國產疫苗也相當支持，他在8月23日與兒子及女兒一同前往桃園某高中接種疫苗，還PO出背影留念，並表示：「一家三口都和蔡總統同一梯打高端」，孰料隔日身體不適送醫後，宣告不治，為首例接種高端後死亡個案。

    今日下午，陸姓作家的兒女在父親臉書上貼出訃聞追思，表示爸爸會一直祝福大家的，我們都很以父親為榮。並在生平事略中提到：「2020年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球；2021年，國產疫苗開放民眾施打。那個曾經奮力捍衛台灣價值和社會進步的『任性男子』」，就像當年一樣，站在趨勢的最前方，大力支持國內公衛的成果，守護著他最愛的這片台灣，以及站在他身後最愛他的家人。

    陸姓作家告別式預計9月12日在台北市立第二殯儀館「景仰一樓，至真三廳」舉行，下午13時50分家祭，14時20分舉行公祭。

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    陸姓專欄作家的訃聞中提到，那個曾經奮力捍衛台灣價值和社會進步的「任性男子。」（圖擷取自臉書）

    陸姓專欄作家的訃聞中提到，那個曾經奮力捍衛台灣價值和社會進步的「任性男子。」（圖擷取自臉書）

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