一年僅有一次苑裡「鬼門關大夜市」今年不辦了

限定版夜市超壯觀。圖為去年空拍照片。（ TNT Fly 天際空中攝影有限公司、苑裡掀海風提供）

2021/09/02 13:55

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮每逢農曆7月29日都會舉辦普度，吸引大批攤販於傍晚進駐苑裡市場周邊，甚至連警方都要出動管制車輛進入，常吸引大批外地遊客前來朝聖。不過今年因疫情因素，苑裡鎮長劉秋東指出，為符合中央防疫規定，擔憂龐大人潮成為防疫破口，加上市場委員會也無意願舉辦，今年確定不舉辦1年1度的「鬼門關大夜市」。

苑裡鎮公所指出，距離農曆7月29日即國曆9月5日未剩幾日，目前也未收到攤商申請路權通知。劉秋東則說，目前仍為防疫重要時刻，雖然疫情有所緩解，但是仍然不可大意，以每年湧入的人山人海觀察，難以管控，所以苑裡鎮公所也不鼓勵舉辦。

請繼續往下閱讀...

以往每年鬼門關前的夜市總是吸引滿滿人潮，擠滿苑裡鎮市區，苑裡鎮市區往苑裡火車站的主要道路為公路幾乎被塞滿。更有人直呼，人潮可說是苑裡鎮最多的一天，成為極具特色的活動。

當地文史工作者林坤山說，苑裡鎮市區夜市由來已久，最初應該是菜市場攤販會在中元節最後一天普度，由於人潮多，後來又有晚會表演，近30年來吸引大批攤販進駐，而民眾也能輕鬆逛街，逐漸發展為宛如夜市的場面。

有苑裡鄉親說，每年這個時候苑裡鎮湧入大量人潮，有些人還是特地從鄰近鄉鎮前來，人潮幾乎擠爆苑裡鎮為公路等主要道路，攤商販賣的品項繁多，完全不遜於台灣其他知名夜市。

有當地耆老說，農曆7月29日舉辦普度，目的是讓好兄弟能滿足而去，沒料到幾十年下來發展成特色活動，也相當有趣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法