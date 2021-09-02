國中小班班有冷氣 竹市領先全國達標

新竹市長林智堅今天表示，竹市3年前搶先全國啟動國中小學教室「降溫計畫」，今年2月已完成全市46所公立國中小4700台冷氣的裝設，是全國第一個完成「班班有冷氣」的縣市，且冷氣散熱機裝在室外不會影響學生上課情緒。（記者洪美秀攝）

2021/09/02 13:31

〔記者洪美秀／新竹報導〕全國第一個達標縣市！新竹市長林智堅今天表示，竹市3年前搶先全國啟動國中小學教室「降溫計畫」，今年2月已完成全市46所公立國中小4700台冷氣的裝設，是全國第一個完成「班班有冷氣」的縣市；適逢疫情後開學，多數學生首次享受上課有冷氣，市長林智堅也到三民國中關心學生上課狀況，學生都說還好有冷氣，要不然戴口罩上課根本受不了。

林智堅說，竹市推動「降溫計畫」分3年逐步完成，原預定年底達標，但已提前在今年2月全數完成，是全國第一個完成「班班有冷氣」的縣市。

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趁著開學，林智堅也到三民國中視察冷氣裝設情形，國一新生也向他示範開冷氣後，教室窗戶四個角落都會維持開啟一個拳頭寬，讓室內空氣流通，有更好的學習環境，也做好疫情趨緩後的開學防疫工作。

三民國中考量提供學生寬闊的窗外視野，能一眼看到操場風景，將冷氣室外機裝設在走廊，也讓課後到校的民眾看見乾淨整潔的外牆，搭配窗外植栽、營造整體校園環境。

林智堅說，夏天上課，天氣熱，學生不容易靜下心，竹市107年規畫校園降溫計畫，108年起投入4.5億元推動「班班有冷氣」，隔年中央也響應此政策，許多縣市地方政府都來到竹市取經、交流經驗。近2年疫情，孩子上課需全程戴口罩，更顯現提前裝設冷氣的重要性。

林智堅說，全面裝設冷氣並不容易，不只裝冷氣，校舍整體電路系統都需要更新，且為提升學校冷氣品質、避免以最低標採購低價冷氣，造成日後故障頻率高且維修不易，市府鼓勵學校採用最有利標或評分及格最低標辦理採購，不僅有冷氣，更是優質節能的冷氣，擁有一級節能標章，以及完善的保固及維護保養後續服務。

市府教育處表示，竹市從108年度起分3年編列4.5億元經費推動校園降溫計畫，以三部曲進行，首先編預算，並進行老舊電力系統改善，最後是裝設冷氣及調整契約容量，目前竹市46所公立國中小學4萬名學生都已是班班有冷氣。

三民國中校長丁淑觀表示，感謝市府補助學校改善電力系統及冷氣裝設經費，為三民國中88間教室裝設176台冷氣，讓全校約2160名師生不再因高溫影響課程進行，學生學習也更有效率、上課情緒也更穩定。

新竹市長林智堅今天表示，竹市3年前搶先全國啟動國中小學教室「降溫計畫」，今年2月已完成全市46所公立國中小4700台冷氣的裝設，是全國第一個完成「班班有冷氣」的縣市，學生上課戴口罩有冷氣可吹也不怕熱了。（記者洪美秀攝）

新竹市長林智堅今天表示，竹市3年前搶先全國啟動國中小學教室「降溫計畫」，今年2月已完成全市46所公立國中小4700台冷氣的裝設，是全國第一個完成「班班有冷氣」的縣市，且冷氣散熱機裝在室外不會影響學生上課情緒。（記者洪美秀攝）

新竹市長林智堅今天表示，竹市3年前搶先全國啟動國中小學教室「降溫計畫」，今年2月已完成全市46所公立國中小4700台冷氣的裝設，是全國第一個完成「班班有冷氣」的縣市，且冷氣散熱機裝在室外不會影響學生上課情緒。（記者洪美秀攝）

新竹市長林智堅今天表示，竹市3年前搶先全國啟動國中小學教室「降溫計畫」，今年2月已完成全市46所公立國中小4700台冷氣的裝設，是全國第一個完成「班班有冷氣」的縣市，且冷氣散熱機裝在室外不會影響學生上課情緒。（記者洪美秀攝）

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