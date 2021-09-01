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    手刀衝！苗縣泰雅族服飾競賽今開跑 優勝可拿10萬

    苗栗縣政府推動原住民工藝文化傳承，舉辦苗栗縣泰雅族服飾競賽，分泰雅族男子服飾組（3項組件）、泰雅族女子服飾組（5項組件），各組優勝10萬元獎金、佳作1萬元，歡迎縣內編織好手報名投件。（縣府提供）

    苗栗縣政府推動原住民工藝文化傳承，舉辦苗栗縣泰雅族服飾競賽，分泰雅族男子服飾組（3項組件）、泰雅族女子服飾組（5項組件），各組優勝10萬元獎金、佳作1萬元，歡迎縣內編織好手報名投件。（縣府提供）

    2021/09/01 17:27

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府推動原住民工藝文化傳承，舉辦苗栗縣泰雅族服飾競賽，分泰雅族男子服飾組（3項組件）、泰雅族女子服飾組（5項組件），各組優勝10萬元獎金、佳作1萬元，歡迎縣內編織好手報名投件。詳細簡章資訊可上苗栗縣政府原住民族事務中心官網活動快訊區、臉書粉絲專頁查詢。

    縣府原住民事務中心表示，競賽自9月1日起至11月14日，徵求泰雅族男子服飾組、女子服飾組參賽作品，參賽作品將先以匿名展示於縣內泰雅文物館，於11月18日至26日期間開放入館民眾票選，並同步線上投票，11月27日將於苗栗縣泰雅文物館邀請專家學者現場評審、頒獎。男子服飾組、女子服飾組各1件優勝作品，各可獲得獎金10萬元，佳作作品各3件則可獲得獎金1萬元。

    縣長徐耀昌表示，縣府協助推動原住民工藝文化傳承不遺餘力，去年在南庄鄉辦理賽夏族服飾競賽，今年比照去年，在泰安鄉辦理泰雅族服飾競賽，也藉此歡迎喜歡原住民服飾的好手共襄盛舉。

    縣府原民中心表示，此次競賽北原山貓吳廷宏老師，願意擔任活動總籌劃，除了競賽活動，也邀請泰雅織染國寶工藝師尤瑪．達陸、大葉大學造形藝術學系講師瑁瑁．瑪邵及雙北社區編織課程的劉黃秀珠老師等陣容堅強的師資，於9月25日及10月9日在泰雅文化館開辦課程。

    苗栗縣政府推動原住民工藝文化傳承，舉辦苗栗縣泰雅族服飾競賽，分泰雅族男子服飾組（3項組件）、泰雅族女子服飾組（5項組件），各組優勝10萬元獎金、佳作1萬元，歡迎縣內編織好手報名投件。（縣府提供）

    苗栗縣政府推動原住民工藝文化傳承，舉辦苗栗縣泰雅族服飾競賽，分泰雅族男子服飾組（3項組件）、泰雅族女子服飾組（5項組件），各組優勝10萬元獎金、佳作1萬元，歡迎縣內編織好手報名投件。（縣府提供）

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