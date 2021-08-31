桃園市青年職場實習成果競賽出爐 這所學校包辦前三名

在華城電機股份有限公司實習、就讀中原大學工業與系統工程學系的學生包辦桃園市「青年職場實習暨大專青年學生公部門暑期工讀計畫」成果分享競賽，前3名分別為第一名羅加浲（中）、第二名的楊逸雯（左）、第三名的陳怡諠（右）。（記者魏瑾筠攝）

2021/08/31 22:55

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市政府就業職訓服務處今舉辦「青年職場實習暨大專青年學生公部門暑期工讀計畫」成果分享競賽暨座談會，其中在華城電機股份有限公司實習、就讀中原大學工業與系統工程學系的學生包辦前3名，大學生們異口同聲感謝桃園市府提供他們與企業接軌的機會，並表示實習期間獲益良多。

獲第一名的羅加浲分享，實習幫助他了解科系未來在職場上的定位，也協助他了解進入職場後須注意事項及自己還需增進的能力為何；第二名的楊逸雯說，實習讓她多累積作品，證明在學校學習成果；第三名的陳怡諠則說，就服處從一開始安排老師職涯宣導接著提供實習計畫，最後還有成果競賽，一條龍的服務讓他印象深刻。

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桃園市長鄭文燦致詞表示，暑假期間市府提供3項實習計畫，包括「青年職場實習」廣邀多元類型並具有學習性質的產業加入，共開發34家桃園在地優質企業，媒合100個青年至企業實習；「公部門暑期工讀」提供逾400名工讀生名額，分發至市府所屬各局處、區公所等41個機關；青年事務局也創全國之先推動「桃園地方創生見習學院」，釋出200個工作職缺，輔導青年進入地方創生場域見習。

鄭文燦說，盼透過多元實習計畫，減少學用落差，搭建起學校至企業的橋梁，讓青年提早探索職涯興趣，對產業發展也能有更深入的瞭解，也讓學生及早發現自己的興趣，他允諾，市府未來會持續給予學生最堅定、溫暖的支持。

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