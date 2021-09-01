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    土城明德段國有地僅1848平方公尺難招標 經發局簡化資料招商

    土城明德段由於土地面積狹小，導致招標歷經過1次流標，經發局為此簡化文書流程，希望能吸引投資。（新北市經濟發展局提供）

    土城明德段由於土地面積狹小，導致招標歷經過1次流標，經發局為此簡化文書流程，希望能吸引投資。（新北市經濟發展局提供）

    2021/09/01 14:29

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市土城暫緩發展區明德段有一塊國有財產署的土地，並由新北市經濟發展局協助招商，但受限於土地面積僅1848平方公尺，難以招標出去，對此，經發局重新評估，這次簡化相關文件資料，詳細內容也會於9月底辦理招商說明會。

    土城明德段由於土地面積狹小，無法開闢成大型商場，導致招標歷經過1次流標，據了解，當初的文件過於繁瑣加上土地過小，彙整資料花費的時間不符效益；不過地點坐落在重劃區內，周邊的新建案已陸續完工落成，逐漸有住戶入住。

    新北市議員江怡臻也認為，生活機能需求未來會更高，陸續也推動規劃公園等公有空間，這次的招商案希望能做特色主題的商業，像是親子主題，就能與鄰近日月光商場有所區隔，達到多元化。

    經發局說，土地招商案目前是第2次招標，並且公告上網至11月9日止，有鑑於第一次招商時，備標準備的文件較多，考量投資人備標效益，這次以簡化財務能力證明、簡化招商文件資格、簡化投資計畫書撰寫為調整方向。

    另外，經發局也說，地價因土城明德段為國有地，所以沒有調整，預計會在9月底辦理招商說明會對外說明。

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