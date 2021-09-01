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    搭東奧射箭風潮 淡水古蹟博物館推出限量免費射箭體驗

    新北市淡水古蹟博物館將於9月20日在國定古蹟滬尾礮臺，推出限量120人的免費射箭體驗。（記者林欣漢攝）

    新北市淡水古蹟博物館將於9月20日在國定古蹟滬尾礮臺，推出限量120人的免費射箭體驗。（記者林欣漢攝）

    2021/09/01 13:16

    〔記者林欣漢／新北報導〕東奧射箭男團奪下銀牌，掀起一股射箭風潮，新北市淡水古蹟博物館將於9月20日在國定古蹟滬尾礮臺，推出「中秋射日－古蹟射箭賽」，限量120人免費射箭體驗，預計9月6日中午12時在淡水古蹟博物館官方網站受理報名，額滿為止，因防疫相關規定，不開放現場報名。

    淡水古蹟博物館館長黃麗鈴表示，今年在遵守相關防疫規定下推出不同於以往的創新作為，讓更多人能透過不同節慶來認識古蹟，例如38女王節到前清英國領事官邸尋找英國女王的遺跡、兒童節在滬尾礮臺辦親子鐳戰大賽、在淡水紅毛城穿橘色系服飾歡慶荷蘭國王節、母親節是利用淡水古蹟的建築顏色來辦凝膠指甲彩繪體驗，而父親節推出限量古蹟包場活動等，中秋節也希望大家在古蹟裡玩得開心又放心，從遊戲中認識歷史與傳統節日。

    館方表示，「中秋射日－古蹟射箭賽」預計9月20日在國定古蹟滬尾礮臺登場，活動融入后羿射日故事元素，讓民眾上場體驗當射箭國手的帥氣，全程免費，1人報名可帶1人同行，參加活動者需年滿11歲（生日為2010年9月20日前），活動共分2場，上午9時30分與下午1時，每場次2小時，每場次限量30組，共120人，預計9月6日中午12時在淡水古蹟博物館官方網站受理報名，額滿為止，因防疫相關規定，不開放現場報名。

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