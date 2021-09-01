官員接種造冊嘉縣150人嘉市3842人？縣市府說明數字來源

嘉義縣民眾接種疫苗情形。（記者林宜樟攝）

2021/09/01 13:14

〔記者林宜樟／嘉義報導〕COVID-19疫苗公費接種對象接種順序第二類「中央及地方政府防疫人員」中「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」議題延燒，據稱，地方官員提報人數嘉義市3842人，嘉義縣150人，落差之大引人疑惑；嘉義縣衛生局長趙紋華說明，150人是嘉義縣應變中心成立時提報的各局處官員數字，後續再列入者均未分項而全數提報在「第二類」名單，嘉義市府衛生局代理局長廖育瑋說明，3842人是嘉義市「第二類」名單各項人員總合，包含衛生單位、村里幹事、救災救護人員等，統計數字基準不同，怎能拿來比較。

本報報導，據記者掌握，在全國縣市「地方官員」造冊2萬8794人中，人數前四名分別為彰化縣8238人（27%），雲林縣5499人（18%），南投縣4710人（15%），嘉義市3842人（12%），人口數為嘉義市兩倍的嘉義縣，提報地方官員造冊總人數僅150人。

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根據衛福部疾管署公布疫苗接種對象順序，第二類「中央及地方政府防疫人員」中分7項，有「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」、「衛生單位第一線防疫人員」、「港埠執行邊境管制之海關檢查（Customs）、證照查驗（Immigration）、人員檢疫及動植物檢疫（Quarantine）、安全檢查及航空保安（Security）等第一線工作人員」、「實際執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作可能接觸前開對象之第一線人員（含警察、提送餐等服務之村里長或村里幹事、垃圾清運之環保人員、心理諮商及特殊狀況親訪等人員）」、「實際執行救災、救護人員（指消防隊及民間救護車執行緊急救護技術之第一線人員）」、「第一線海巡、岸巡人員」、「實施空中救護勤務人員」。

趙紋華說明，150人是嘉義縣成立應變中心時提報給中央的數字，後續「第二類」中各類人員提報到中央的數字，均沒有再分項提報，都以「第二類」人員提報到中央。

廖育瑋說明，3842人是「第二類」中7項人員的總合，提報時都是勾選「第二類」，嘉義市有「地方政府重要官員」、「衛生單位第一線防疫人員」、「實際執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作可能接觸前開對象之第一線人員（含警察、提送餐等服務之村里長或村里幹事、垃圾清運之環保人員、心理諮商及特殊狀況親訪等人員）」、「實際執行救災、救護人員（指消防隊及民間救護車執行緊急救護技術之第一線人員）」。

廖育瑋說，不清楚中央是怎麼統計出「地方官員」的數字，強調統計數字的基準不同，怎麼能比較？而嘉義市目前疫苗人口涵蓋率為52.16%，高於全國平均，市府減低數位落差，協助民眾登錄，不浪費疫苗，而社會各界爭執此議題，主因就是因為疫苗不夠，請中央地方一體防疫，不要再製造對立。

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