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    國旅券將訂使用期限 交通部：未用完畢將收回再統一開放抽籤

    交通部政務次長陳彥伯（左二）今出席公路總局活動時，接受媒體訪問說明國旅券規劃情況。（記者鄭瑋奇攝）

    交通部政務次長陳彥伯（左二）今出席公路總局活動時，接受媒體訪問說明國旅券規劃情況。（記者鄭瑋奇攝）

    2021/09/01 12:41

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部配合五倍券將加碼推出國旅券，交通部政務次長陳彥伯今表示，120萬份國旅券將會一次讓民眾抽籤，後續會訂定中籤後多久要使用，若民眾未於期限內使用的話，將會公告收回後重新辦理抽籤，希望透過這樣的方式，讓中籤民眾能趕快使用，促進觀光產業發展。

    陳彥伯表示，120萬份國旅券除旅行社外，還可直接使用於觀光旅館、旅館、民宿及觀光遊樂業，會透過線上消費方式讓民眾使用，後續約於一週過後再把錢匯到業者的帳戶當中。旅行團的部分，將會要求有領隊、導遊人員，以租用遊覽車方式組15人以上團體來振興國內旅遊。

    對於國旅券的使用期限規定，陳彥伯說，原則上是配合振興五倍券實施到明年4月30日，不過為鼓勵民眾抽到國旅券後盡速消費以促進觀光產業，會再訂定中籤後多久內要使用，可能是3個月或一定時間，目前還在研究當中；因為都是線上消費，馬上就知道多少人還沒使用，民眾若未於這個時間內使用，就會公告收回再重新辦理抽籤。陳彥伯說，國旅券相關細節仍在研議當中，一旦確認後就會盡速對外公布讓民眾知曉。

    另外，對於旅行業者組團的11億元激勵金，陳彥伯表示，會依照出團數目計算給予的金額，平均每團約可補助1萬5000元，最高可補助到2萬元。

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