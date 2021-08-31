旅館全國聯合會陳情 盼「國旅券」讓遊客自行選擇使用

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會擔心國旅券獨厚旅行社，連署向總統蔡英文及政院長蘇貞昌陳情，建議國旅券放寬讓民眾自行選擇至旅館消費使用。（資料照）

2021/08/31 09:19

〔記者歐素美／台中報導〕交通部為振興國內旅遊觀光，將推出「國旅券」，中華民國旅館商業同業公會全國聯合會擔心國旅券獨厚旅行社，不符合國人自由行消費習慣，旅宿業者恐無法受惠，連署向總統蔡英文及政院長蘇貞昌陳情，建議國旅券放寬讓民眾自行選擇至旅館消費使用，並擴大國旅補助振興1000元的規模。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會副理事長，也是台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌表示，中央日前宣布將推出國旅券振興方案，為觀光及旅宿產業投下震撼彈，雖然政府之前推出「觀光旅館業及旅館業員工薪資及營運成本補貼」政策，紓困撥付一季度的營運補貼，讓旅宿業者撐過第一波疫情。但解封降級後，住房率並未明顯回升，根據旅館全聯會調查，7月住宿率僅18%、8月21%、9月13%，10月更是不滿20%，旅宿業根本無法維持基本營運。

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鄭生昌說，根據依勞動部統計，住宿餐飲業為疫情之下無薪假重災區，這期實施家數及人數仍多達1073家、2萬4625人。許多飯店已經面臨經營危機，因此，中華民國旅館商業同業公會全國聯合會認為振興觀光政策及作為，不宜委由產業鏈單一業種（如旅行社）統籌辦理，因國旅市場結構有80%以上是自由行，單一業種無法主導旅客旅遊行為，強而為之會事倍功半。

尤其，旅宿業者必須面臨產業鏈其他業種，如旅行社的不公平競爭或是擁有電商平台業者上架費等附加成本，同時旅客也無法自由選擇飯店。因此建議國旅券政策宜雙管齊下，旅客可直接至旅宿業，宜使用1000元加碼補助，旅行社則設定規則直接定額補助成團，以求事半功倍，擴大最大綜效。

為顧全全台灣旅宿產業生計，中華民國旅館商業同業公會全國聯合會建議中央，國旅券使用方式放寬為取得國旅券旅客，得選擇自行至旅館消費使用；旅行社8億元獎勵金屬紓困性質，應將奬勵金轉入國旅劵額度，可增加80萬人次受益；擴大國旅補助振興1000元的規模，並制定尊重民眾自主消費及市場秩序的執行方案。盼蔡總統及政府聆聽產業基層的聲音，制定更貼近民心的振興方案，給予產業再次復甦的機會。

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