高雄馬頭山區擬蓋養豬場 居民抗爭首場說明流會

上百名居民抗議馬頭山蓋養豬場。（記者黃旭磊攝）

2021/09/01 12:36

〔記者黃旭磊／高雄報導〕「山頭絕對不養豬！」大兆循環經濟（可寧衛關係企業）擬在內門腳帛寮段闢建智能養豬場及沼氣發電設施，上百名居民到場抗爭，資方首場說明會無法上台，宣告流會。

「掩埋場還沒過關，居然再要蓋養豬場」，旗山、內門及田寮區居民上午在馬頭山馬雲宮集結，由於大兆擬在帛寮段 360-80 地號5筆土地，開發26公頃山坡地保育區作為負壓水簾式智能化養豬場、沼氣發電、屋頂太陽能發電及沼渣沼液回收製作有機肥設施，資方說明前，三協里長劉文寶認為未告知居民與會，拒絕上台背書宣告流會。

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旗山警分局長張泰賓、偵查隊長范振家率員在場維安，居民頭綁「守護馬頭山」黃巾拒絕資方播放資料，場面一度火爆；張泰賓説，維持公共秩序、保護社會安全，警方責無旁貸，呼籲民眾如有訴求應採理性表達，並循法律途徑正常管道解決，切勿以身觸法。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏指出，二仁溪上游集水區先申設28公頃事業廢棄物掩埋場，還在二階環評階段，集團子公司竟再申設養豬場，馬頭山生態豐富，市長陳其邁曾承諾為「高雄聖山」，絕不接受二次開發。

內南社區發展協會理事長龔文雄説，養豬場、掩埋場位於上游集水區、山坡保育地，勢必污染二仁溪上、下游，破壞生態環境，影響世界級獨特馬頭矗立丘陵之巔生態，而淺山為是莿竹（Takao）原鄉，期待以國家自然公園結合內門觀光休閒園區，帶動高雄東九區觀光產業。（13:31更新）

居民集結於馬雲宮。（記者黃旭磊攝）

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏（左）拒絕二次開發案。（記者黃旭磊攝）

資方未能上台說明。（記者黃旭磊攝）

居民頭綁「守護馬頭山」黃巾抗爭。（記者黃旭磊攝）

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