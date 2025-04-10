美關稅衝擊全國第一鮪買氣 每公斤僅7700元賣出

全國第一鮪今天在南方澳第三拍賣魚市場拍賣，但受美國關稅影響競爭過程平淡，拍賣價以每公斤5200元起標後，每標幾乎以最低100元為單位加價競標，買氣及價格均不如去年競爭激烈。 （記者王峻祺攝）

2025/04/10 10:09

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕重達216公斤、體長224公分的「全國第一尾黑鮪魚」，今天早上在南方澳拍賣，但受美國關稅風暴、國內外股市暴跌影響，僅以每公斤7700元賣出，總價166萬3200元，雖非歷史新低，但相較去年的每公斤1萬3100元，跌幅逾5千元。連5年得標的買主李奕立坦言受關稅影響，買氣明顯稅減。

全國第一鮪今天在南方澳第三拍賣魚市場拍賣，農業部次長黃昭欽出席見證，但不巧遇上美關稅衝擊，不少買家縮手，縱使吸引10多家業者搶標，但競爭過程平淡，拍賣價以每公斤5200元起標後，每標幾乎以最低100元為單位加價競標，買氣及價格均不如去年競爭激烈。

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「確實受關稅影響！」連5年得標的三多屋國際事業公司負責人李奕立說，去年競標過程刺激，今年受到關稅風暴買氣明顯銳減，業者間喊價過程幾乎停滯，但最終還是很高興能得標，會以平實價格賣給消費者，支持漁民也推廣黑鮪魚料理。

農業部次長黃昭欽說，今年黑鮪魚季於南方澳拉開序幕，由蘇澳籍漁船全昌隆168號拔得頭籌，象徵好兆頭「一路發」，台灣捕撈黑鮪魚不僅遵循國際規範，去年配額更從1960公噸提升到今年的2200公噸，捕獲海域過去雖常與日本漁民發生作業糾紛，但經5年協商談判，今年也終於底定作業規則，提供台灣漁民更加安心、安全的捕撈環境。

黃昭欽說，今年漁業署也提高黑鮪魚品質，鼓勵漁民捕獲通報後，就在船上拿掉容易腐敗的魚鰓，避免魚體產生酸味，提高黑鮪魚的鮮度品質，讓消費者都能吃到最優質的魚鮮美食。

蘇澳區漁會總幹事陳春生說，南方澳去年總計捕獲4千多條黑鮪魚，今年預估也有同樣佳績，4到6月是產季，因屬高端魚貨，會再與縣府研擬多元促銷方案拉抬買氣。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，南方澳黑鮪魚拍賣量逐年提升，相信今年也會為黑鮪魚季帶來大豐收，縣府會與蘇澳區漁會所屬漁民，在合理配套措施下，配合農業部漁業署的漁業政策持續推廣行銷。

「全國第一尾黑鮪魚」今天早上在南方澳拍賣，但受美國關稅風暴、國內外股市暴跌影響，僅以每公斤7700元賣出，總價166萬3200元。（記者王峻祺攝）

重達216公斤、體長224公分的「全國第一尾黑鮪魚」，今天早上在南方澳拍賣。（記者王峻祺攝）

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