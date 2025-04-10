台美談判90天！賴清德投書外媒搶先機 涉外人士：立院成決戰關鍵

美國總統川普美國時間2日宣布對等關稅政策，9日宣布對台灣在內75國暫緩實施。（路透）

2025/04/10 10:15

〔記者陳昀／台北報導〕美國總統川普台灣時間10日宣布對台灣在內75國暫緩實施關稅90天，涉外人士分析，這可視為第一階段談判成果，即起是關鍵談判90天，賴清德總統選在今天投書美媒《彭博》，也是賴政府談判佈局的一環，並提出政策牛肉、具體作法回應美國政府，如何在90天內健全法規作為後續談判籌碼，立法院將成為關鍵。

涉外人士指出，川普台灣時間10日凌晨宣布，對中國之外所有國家，暫停實施對等關稅90天，這可視為希望談判、未採取報復行動，包括台灣在內世界各國第一階段的談判成果，也代表現在開始是關鍵談判90天，賴總統在此刻投書，是賴政府談判佈局的一環。

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該人士接著說，賴總統的投書一面向川普明確表達台灣對公平及互惠互利深化台美經貿關係的高度重視，展現我政府對話誠意，一面則是向美國及其他友盟國家展現，台灣作為區域負責任一員，無論是在安全、經濟、區域地緣等議題上，台灣都有信心、有能力貢獻力量，共同克服國際經貿環境的動盪變局、定義未來自由開放的印太地區。

涉外人士分析，賴總統投書的主軸扣連6日向國人發表的5大對策、向國人喊話「全力爭取改善對等關稅」，並轉而聚焦在「台灣要怎麼做」，有能力端出什麼政策牛肉回應美國政府，包含明確喊出降低台美間所有關稅、迅速擴大對美採購與軍購、擴大台灣在美國各州的投資，以及致力排除非關稅貿易障礙等。

涉外人士說，賴總統投書不是一味期盼改善對等關稅，而是提出具體做法，以負責任方式表達台灣立場、向美國政府交涉，展現台灣有能力值此變局打出最好的牌，「將台美經濟關係的挑戰轉化為成長、韌性與策略調整的新機會」。這篇投書正是談判一環，賴總統再次出牌。

至於台灣如何迎戰未來關鍵90天，涉外人士表示，關鍵在於透過具體作法改善美國川普政府在意的各項貿易問題，賴總統日前已經提出具體做法，包括擴大對美採購以降低貿易逆差、擴大對美投資、排除非關稅貿易障礙，以及解決美方長期所關切的高科技產品出口管制、低價傾銷商品違規運轉等問題。尤其在查緝違規轉運上，政府如何健全法規，在90天內端出實質成果以作為後續談判籌碼，並在中美關稅戰下，台灣如何防範中國傾倒過剩貨品到台灣，立法院將成為關鍵。

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