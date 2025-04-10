今起天氣一日一變！鋒面接力 晴雨交替到週日

今受鋒面通過影響，各地天氣較不穩定，尤以中北部降雨影響最明顯。（資料照）

2025/04/10 09:48

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（10日）受鋒面通過影響，各地天氣較不穩定，尤以中北部降雨影響最明顯，明（11日）鋒面遠離，各地恢復為晴到多雲的天氣型態，不過很快後天（12日）又有另一道鋒面報到，午後至週日（13日）又將有廣泛雨勢。

天氣風險公司分析師林孝儒指出，今中北部降雨影響最明顯，有局部較大雨勢；南部則相對影響較小，僅零星降雨，外出請記得攜帶雨具備用；氣溫部分則感受偏悶熱，預測北部及東北部高溫約25-27度，低溫約18-19度；中南部及東南部高溫約27-30度，低溫約19-22度。

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明隨鋒面遠離，水氣明顯減少，預測各地恢復為晴到多雲、較為穩定的天氣型態氣溫再回升，預測北部及東部氣溫約18-30度，中南部氣溫約20-30度，局部內陸地區也是有機會達31-33度高溫，白天偏熱、早晚微涼，日夜溫差大，民眾請留意衣物調整。

週六另一道鋒面由北至南通過，白天台灣位於鋒前南風增強區，各地氣溫將顯著偏暖，高溫普遍有28至32度，體感相當悶熱。午後也有機會受鋒前雲系與熱力作用影響，中北部沿海與山區有局部對流發展，帶來短暫陣雨或偶發雷雨機會。晚間鋒面通過後，各地將轉為較廣泛、間歇性較大雨勢的天氣，尤其中北部需特別留意。這波鋒面降雨影響將延續至週日清晨前。

週日白天起鋒面遠離，轉受東北季風影響，氣溫略降，預測北部及東部約15至25度，中南部約17至27度；各地在乾空氣影響下轉為多雲到晴，天氣穩定，這樣的型態可望持續至下週二（15日）。

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