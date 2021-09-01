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    中市近400校開學 盧秀燕視察︰分流入學、量體溫戴口罩

    台中市長盧秀燕視察東寶國小。（記者張軒哲攝）

    台中市長盧秀燕視察東寶國小。（記者張軒哲攝）

    2021/09/01 10:41

    〔記者張軒哲／台中報導〕從今年5月19日停課迄今已經3個多月，走過嚴峻的疫情時期，孩子們又重新回到校園。今日是新學年度開學日，台中市長盧秀燕在教育局長楊振昇陪同下，到潭子區東寶國小關心各項防疫工作，場面溫馨。

    考量疫情趨緩後的首度重啟校園，台中市府教育局要求台中市各級學校落實各項防疫措施，如學校應於師生入校（園）時及下午上課前為師生體溫量測；加強宣導師生勤洗手、佩戴口罩、保持個人衛生習慣、維持防疫所需社交距離；固定人員執行配膳作業，用餐使用隔板；教學活動應採固定座位固定人員，游泳課程暫緩實施等。另為保護尚未施打疫苗之學生，學校教職員工進入校園須施打疫苗且滿14日，倘疫苗第一劑接種未滿14日或未接種者，首次進入校園服務前應提供3日內於醫療機構所做抗原快篩或PCR檢測陰性證明，之後每7日定期檢測為原則。

    盧秀燕說，今天各級學校動員開學，台中市近400所學校做好演練跟規劃，師生進入校園要量體溫戴口罩，孩子上學採時段分流入學，東寶國小的小二到小六學生是7點40分以前入校，幼兒園是7點40分到8點，小一新生是8點入校園，市府也投入2千多名警力，維護校園安全與交通。

    教育局指出，要求各校於開學前完成防疫物資整備工作，教育局及各級學校也已備妥成人醫療口罩235萬2063個、兒童醫療口罩98萬1850個、額溫槍7826支、耳溫槍1607支、酒精1萬8248公升、乾洗手649公升、漂白水1萬119瓶及隔板32萬8078份。透過完善的環境消毒及採購防疫物資，讓師生在校安心學習、家長放心。

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    東寶國小學童進入校園要先量體溫。（記者張軒哲攝）

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