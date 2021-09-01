台中開學「通人情」 彈性開放家長送小一生入校緩和分離焦慮

開學首日，台中「通人情」彈性開放家長送小一生入校緩和分離焦慮。（記者蘇孟娟攝）

2021/09/01 10:35

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今天開學日防疫，禁家長送小一新生進校，台中市部份學校彈性因應，讓家長牽小一新生送到教室，緩和小一新生分離焦慮心情，部份學校則維持家長只能送到校門口，小一新生進校後由老師或大哥哥、大姊姊接手，教育局指出，配合中央防疫指引，家長原則不入校，但因小一新生畢竟尚不環境，容易不安，授權學校自行彈性因應。

學校停課3月餘，今日終於開學實體上課，學生重返校園，各校一早恢復多時不見的熱鬧氣氛，不過，全面禁家長進校，連小一新生進校也不例外，家長只能送子女到校門口，不少家長憂分離焦慮，恐讓子女更怕上學。

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台中市學校今開學日，學校則「通人情」因地制宜措施，忠孝國小就開放小一新生家長進校門，讓家長牽著子女到各班級再離開，紓緩學生不安心情，上午上學時間，除少數學生到學校後仍要「抱抱」外，多數學生均安定走進各班教室。

忠孝國小校長許玲玲指出，開學前學校已先舉辦新生家長班親會，已先邀請家長到校了解子女教室位置環境及開學準備，雖新生不到，讓家長了解子女未來上課環境，今日再讓家長陪同子女到教室再放手，讓學生有更多安全感及調適時間，家長不進教室，兼顧新生緩和分離焦慮與防疫。

中正國小則未開放家長進校園，新生家長一律送到校門口就放手，校長楊敏芸指出，學校早在上週先分流辦班級迎新，各班新生各由一位家長帶孩子入校認識環境，並致贈新生禮物袋，包括有防災頭套、教育部贈書和文具組，讓小一新生已先熟悉校園。

楊敏芸指出，今日則讓新生單獨入校，但學校已做好準備，準備有餅乾及糖果的小點心袋送新生，學生從勤聰門入校園，由大哥哥大姊姊牽小手到教室，有效分散新生分離焦慮，上午未見新生哭鬧情況。

教育局指出，教育部已有防疫指引，雖原則不開放家長進校，但若有特殊情況如小一新生因不熟悉校園環境，容易產生不安情緒，學校如認為家長有必要陪同入校，應規劃專人引導、動線區隔，而且須落實戴口罩、量體溫、實聯制、分批分流、保持安全社交距離、不進教室等原則下，可彈性因應。

至於學校今天開學日及迎新學活動均「化整為零」，有在各班教室走廊集合，也有在各班教室看視訊進行，避免群聚。

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開學首日，台中「通人情」彈性開放家長送小一生入校，還是有學童要抱抱，捨不得讓媽媽離開。（記者蘇孟娟攝）

開學首日，台中「通人情」彈性開放家長送小一生入校緩和分離焦慮，還是有學童要抱抱。（記者蘇孟娟攝）

開學日防群聚，忠孝國小開學典禮僅校長在台上報告開學事宜，學生則在教室走廊集合。（記者蘇孟娟攝）

開學日防群聚，忠孝國小開學典禮僅校長在台上報告開學事宜，學生則在教室走廊集合。（（記者蘇孟娟攝）

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