開學好開心！潘孟安視察屏縣校園、和小學生一起練習使用隔板

屏東縣長潘孟安和小朋友一起練習用隔板。（記者羅欣貞攝）

2021/09/01 10:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕新學年今天（1日）開學，屏東縣205所高級中等以下學校在開學前完成各項防疫整備，縣長潘孟安上午8點到屏東市勝利國小了解學童上課情形，有小朋友開心說「太期待開學了！」。

屏東市勝利國小為屏東縣環境教育中心學校，設置學校麗園食農教育園區、水撲滿等環境教育場域、設施，又因鄰近日遺眷舍打造的勝利星村創意生活園區，校方保存了獨特的眷村文化、歷史等特色，並成立排球隊及國樂社團等發展成為學校特色，校方先向縣長潘孟安介紹環境教育課程及3大學校特色，接著再視察各班級狀況。

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歷經3個多月，今天如期開學，小朋友上學顯得相當興奮，二年級學生邀請潘孟安一起心情塗鴉，描繪歷經在家停課不停學後，開學重回校園的心情，並共同練習使用午餐隔板、熟悉餐後刷牙的程序等；最後到幼兒園，和幼兒們互動防疫觀念。

屏東縣政府教育處表示，屏縣各級學校依據教育部指引，各校在開學前各校召開防疫小組會議，研議防疫措施，開學後教職員工須完成疫苗第一劑接種且滿14日，或提供抗原快篩陰性證明，此外，入校時及下午上課前師生體溫量測、手部清消及監測健康狀況；師生除用餐及飲水外，應全程佩戴口罩，生病時不上班、上學等。

潘孟安表示，感謝學校為學生的健康安全的學習環境所做的付出及努力，雖然國內疫情持續二級警戒，在停課一段時間後，只要依據教育部防疫管理指引做好防疫相關措施，孩子們即能重拾在校園快樂學習的好時光，開學家長放心，上學學生安心。

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幼兒園小朋友幫「縣長阿伯」量額溫。（記者羅欣貞攝）

入校時體溫稍高的小朋友先休息一下再量體溫、入班。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長潘孟安答對所有小朋友出的防疫問答題，小朋友頒給他「防疫模範生」獎牌。（記者羅欣貞攝）

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