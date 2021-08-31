台東豐田國中克難足球創佳績 慈濟捐5千多萬建學生宿舍

慈濟在豐田國中簽署意向書，將捐建學生宿舍。（記者黃明堂攝）

2021/08/31 17:53

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣豐田國中足球隊屢創佳績，卻缺乏良好的訓練及住宿環境，經縣府與校方求助證嚴上人，慈濟今天簽約捐建宿舍，總工程經費5千多萬元，預計明年春節前動土。

今天在豐田國中，由縣長饒慶鈴及佛教慈濟基金會副總執行長林碧玉共同簽署意向書儀式，豐田國中豐舞原韻社同學感恩表演，慈濟師兄姐手語演出。

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饒慶鈴表示，去年5月豐田國中足球隊獲「108學年度中等學校足球聯賽國中男生組11人制」冠軍時，她到校慰問足球隊球員及關心生活狀況，發現宿舍為原工藝教室改建，生活空間擁擠，盥洗浴廁設施不足，因此燃起為孩子們興建宿舍的念頭。

她說，經過多次積極與佛教慈濟基金會溝通，去年7月再率領教育處長林政宏及學校校長、教師與足球隊學生前往拜訪證嚴上人，證嚴上人允諾捐建宿舍，並鼓勵球員惜福、感恩來自社會大眾的捐款，努力學習與訓練，終於促成學生宿舍興建案。

林碧玉則指出，慈濟2017年起每年補助體育班餐費，讓學子在發育時期補充足夠營養，體育班學生也利用時間做志工服務回饋社會。證嚴上人也指示全力協助學生宿舍興建事宜。

教育處說明，興建時間約為2年，建築物為2層樓，設置有學生寢室21間共84張床、教練及舍監寢室共5間，加上因學校原設有原住民流行音樂專班，故此次在規劃設計時將其空間配置計有6間寢室24張床位，分配供給流行音樂專班女學生住宿，另設置學生餐廳、配膳室、閱覽室、淋浴間等多用途空間供其使用。

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