大學指考放榜 泰雅族雙胞胎姊妹花拚上成大、政大

彰化女中雙胞胎姊妹花簡佑祐（左）與簡佑庭（右），分別錄取政大法律與成大測量。（記者劉曉欣翻攝）

2021/08/31 16:35

〔記者劉曉欣／彰化報導〕大學指考今天放榜，彰化女中泰雅族雙胞胎姊妹花簡佑祐、簡佑庭分別錄取政大法律與成大測量，兩人從小到大都是同校同學，常常都心有靈犀一點通，在全力備戰大學指考溫書時，兩人還會不約而同的哼起同一首歌曲，讓兩人都笑了出來。

彰化女中校長陳香妘表示，簡佑祐與簡佑庭這對雙胞胎姊妹花，兩人從國小、國中到高中都是在同一所學校念書，但兩人進入高中後，就展現對文理領域不同的興趣，姊姊佑祐念社會組，妹妹佑庭念自然組，2人都非常樂觀開朗。

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簡佑祐、簡佑庭從和群國中進入彰化女中，一路都是同校念書，念書都有伴，未來上大學就要一南一北，兩人也非常不捨，簡佑祐因為對社會不公不義特別有感，希望進入法律系求學，未來從事法律工作；簡佑庭對建築有興趣，進入成大測量及空間資訊學系，未來能從事相關工作。

除了雙胞胎姊妹同時考取國立大學外，彰女應屆畢業生許羽婷也錄取台大財金系，許羽婷來自大村葡萄農家庭，原本念自然組，在高三才決定轉念社會組，在校成績很好，但因會考失常，所以會考一結束，她馬上就決定要投入指考，果然指考終於考出她的實力，如願考取台大。

而精誠中學黃培華、陳品羽則雙雙錄取台大法律系，黃培華在高三從自然組轉念社會組，就是一心一意想念法律系，經過努力終於如願圓夢；而陳品羽雖然念自然組，但把法律系當作心中的第一志願，雖然申請入學錄取台大社工系，最後選擇放棄，毅然決定挑戰指考，終於如願以償。

彰化女中校長陳香妘（左起）恭喜簡佑庭、簡佑祐、許羽婷錄取心中的第一志願。（記者劉曉欣翻攝）

彰化女中學生許羽庭的會考失常，在大學指考則考出實力，錄取台大財金系。（記者劉曉欣翻攝）

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