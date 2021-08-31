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    南投147縣道拓寬進度超前 預計明年底完工

    南投縣長林明溱（右1）勘查147號縣道南港社區到港源國小路段拓寬工程，預計明年底完工。（南投縣政府提供）

    南投縣長林明溱（右1）勘查147號縣道南港社區到港源國小路段拓寬工程，預計明年底完工。（南投縣政府提供）

    2021/08/31 15:55

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣國姓鄉通往水里鄉的捷徑147號縣道拓寬計畫，縣府斥資3.2億餘元進行中的南港社區到港源國小路段拓寬工程，動工僅3個月進度已超前3.2%，預計明年底完工，以改善有水鹿故鄉之稱的南港、北山地區交通。

    縣長林明溱今實地會勘，要求加強工地安全措施，做好圍籬、警示及路面清掃，務求兼顧拓寬工程及當地生活品質，減少影響交通，絕對不能讓居民還未受惠先受害。

    南投縣政府指出，147號縣道北起國姓鄉北山坑，南至水里鄉車坪崙，全長共計14.288公里，已完成北山橋到南港社區約4.625公里的最前段，目前正在拓寬的是指標4K625到7K300，也就是南港社區到港源國小路段，總長達2.675公里，將從現有的4、5公尺寬拓寬為11公尺，包括徵地6千餘萬元加上工程費2.6億餘元，總共花費3.2億餘元。

    林明溱說，這麼大的投資就是要改善有全台水鹿故鄉之稱的南港、北山地區的交通，帶動繁榮發展，雖然目前進度超前，但縣府團隊絕不可以放鬆，一定要確實做好工地安全，將施工帶給地方的負面衝擊降到最低，這樣既可確保明年底就完工通車，也能讓居民在明年底完工前，不致於陷入交通黑暗期。

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