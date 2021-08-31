微解封運動需求大增 運動口罩賣到爆

口罩商機再現！微解封，運動需求大增，運動口罩賣到爆。（記者顏宏駿攝）

2021/08/31 15:58

〔記者顏宏駿／彰化報導〕口罩商機再現！彰化縣社頭鄉織襪業者李東林（綽號黑狗兄）專營品牌運動襪，自從國內防疫升級以來，被人「跪求」最多的產品不是運動襪，而是「運動口罩」，他幾度想投入研發，後來急踩煞車，因為國內已有不錯的醫療等級口罩可作為「運動用」，他經過半年的反覆測試，選用所謂4D或魚嘴型式立體口罩作為運動配戴之用，才剛推出就受運動迷喜愛，產品賣到缺貨。

李東林說，市場並沒有專門作為運動用的醫療口罩，因為要到醫療等級就要密合，而密合就不容易透氣，不透氣運動就會不舒服，而運動戴的口罩，不只要排汗，還要戴得舒適，醫療、運動兩者的功能其實是相抵觸，如何求得其中的平衡點，有非常高的難度，為此有很多體育界的好朋探尋「能否開發運動口罩」，他幾經測試還是踩煞車，因為他非不織布口罩業者，獨立開發門檻非常高，其次台灣就是全世界不織布口罩的生產重鎮，他相信一定可以從琳瑯滿目的款型中找到一款最適合運動的口罩。

請繼續往下閱讀...

李東林說，他透過運動國手管道以及知名品牌網路商店找到國際間10多款現成的運動口罩，再由3名子女戴著下場運動，透過「實戰測試」從中比較，經過近半年的測試，日前選出「魚嘴型」口罩販售，才剛推出就獲得市場的青睞。

他說，與坊間一般拋棄式醫療口罩相較，魚嘴型能兼顧密合和舒適性，口罩與臉（嘴唇）部中間有寬鬆的空隙，大口吸氣時不會浸溼不織布面，尤其流汗的時候，汗水順勢流到下巴而甩掉，不會因口罩太溼滑而有不適感。

李東林說，一般的拋棄式醫療口罩零售端售價約5元，他與口罩廠商合作的魚型口罩因為工法較複雜，10個賣250元，因為推出時遇到警戒降級，民眾戶外運動需求正盛，口罩很快賣到缺貨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法