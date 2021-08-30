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    打過2劑BNT確診男子足跡公布慢半拍 黃珊珊：耗時查證未隱瞞

    外界質疑北市府足跡公布慢半拍，副市長黃珊珊強調，疫調後還須經電信足跡比對核實，並依原則公布部分有風險足跡，並無刻意隱瞞。（台北市政府提供）

    外界質疑北市府足跡公布慢半拍，副市長黃珊珊強調，疫調後還須經電信足跡比對核實，並依原則公布部分有風險足跡，並無刻意隱瞞。（台北市政府提供）

    2021/08/30 19:25

    〔記者鄭名翔／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）案16087在美國打過2劑BNT仍確診，足跡橫跨台北市、花蓮縣、宜蘭縣、基隆市、新北市、桃園市等6縣市，台北市政府今公布案16087公共場域活動史，副市長黃珊珊表示，此案足跡多，個人活動地點多達31處，且持續增加中，光疫調就耗1天多的時間；但外界質疑北市府公布慢半拍，民眾透過店家公告或其他縣市政府足跡才得知，黃珊珊強調，疫調後還須經電信足跡比對核實，並依原則公布部分有風險足跡，並無刻意隱瞞。

    案16087足跡跨及6縣市，出入許多店家及賣場，近日業者陸續各自公布停業等足跡資訊，唯獨北市衛生局資訊揭露慢半拍，黃珊珊今於北市防疫記者會上解釋，足跡公布遵守中央規定原則，隱私場所不公開，大眾運輸則原則公開，而目前各場域皆落實實聯制，在可掌握接觸對象、發送簡訊提醒的情況下，也不公布足跡。

    黃珊珊說，北市府過去希望能做到完全公開透明，疫調過程也會同步調閱電信足跡、實聯制並爭取時效立即通知店家，但之前曾發生個案記錯衍生業者抗議的困擾，因此在公布足跡前會多查證確認、避免錯誤。

    黃珊珊指出，案16087的個人活動地點多達31處，且持續增加，匡列人數也從43人增至68人，過程中還須疫調人員逐一場域確認評估，決定是否公布，但店家往往第一時間已對外公開，才會使北市足跡公布「與大家期待有些落差」，但北市府未任何刻意隱瞞。

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