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    捷運、客運、公車都搭過！北市公布案16087「7天14筆足跡」

    案16087在台北市足跡。（北市衛生局提供）

    案16087在台北市足跡。（北市衛生局提供）

    2021/08/30 13:35

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市昨新增2位本土個案，其中案16087在美國打過兩劑BNT仍確診，足跡橫跨台北市、花蓮縣、宜蘭縣、基隆市、新北市、桃園市等6縣市。台北市衛生局今天公布其北市足跡，個案感染前到過家樂福重慶店、三創生活園區及光華商場，還曾搭乘客運、公車、捷運及火車。

    案16087在8月21日下午曾搭乘1881從捷運圓山站搭至宜蘭礁溪站；8月22日下午曾搭乘自強號火車從宜蘭站回到台北車站；8月23日下午從行天宮站搭捷運到大橋頭站、晚間又到家樂福重慶店；8月25日下午從民權松江路口站搭乘617公車到大湖公園站，又搭乘至民權龍江路口；8月26日上午從台北車站搭成莒光號火車到花蓮車站。

    案16087在8月27日下午從花蓮站搭普悠瑪號火車回台北車站，晚間又從台北車站搭捷運到大安站、東門站、行天宮站；8月28上午從捷運行天宮站搭乘41號公車到仁愛敦化路口站、又從台北市立聯合醫院仁愛院區搭685號至民權龍江路口站、下午又到過三創生活園區、光華商場。

    衛生局表示，個案搭過的客運、公車、捷運及火車皆已完成清消，曾到過的家樂福重慶店、三創生活園區及光華商場在昨天（29）完成清消，今天（30）停業1天。

    案16087曾於5、6月在美國打過兩劑BNT疫苗，於7月23日從美國入境，入境前、8月5日居家檢疫期滿前PCR都是陰性，因此居檢期滿回到社區生活。但8月28日要回美國前自費採檢，PCR卻是陽性，Ct值36。衛生局針對案16087匡列相關接觸者76人，包括8人居家隔離與68人自主健康監測。截至8月30日，已有36名案16087接觸者PCR採檢陰性，包括8名居家隔離者、28名自主健康監測者。

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