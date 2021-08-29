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    首頁　>　生活

    後花園？雙北確診者都來過 花蓮縣府公佈足跡

    三峽家族群聚個案16080曾到花蓮光復糖廠吃冰，在暑假最後一週遊客紛紛報復性出遊，也讓在地人心驚驚。（記者花孟璟攝）

    三峽家族群聚個案16080曾到花蓮光復糖廠吃冰，在暑假最後一週遊客紛紛報復性出遊，也讓在地人心驚驚。（記者花孟璟攝）

    2021/08/29 20:29

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕中央流行疫情指揮中心今公佈新增新北市11例、台北市2例的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診病例，其中台北市的案16087、新北的案16080都來過花蓮，花蓮縣府今公佈2人足跡，並匡列7人將採檢PCR。縣府呼籲民眾，最近花蓮遊客大增，呼籲民眾戴好口罩、勤洗手，防止病毒傳播；許多網友得知消息也不禁傻眼「又把花蓮當後花園了」、「最近遊客真的很多、不敢出門」！

    雙北今天公佈共13人確診，各有1確診者到過花蓮縣，其中新北的案16080，是三峽家庭群聚案的長子，他的CT值32，在本月15日從台東返回台北的路上，曾到統一超商馬太鞍門市停留購物，接著又到光復糖廠吃冰。

    至於案16087在美國返台之前，曾接種過2劑BNT疫苗，卻仍出現突破性感染，CT值36。他在26、27日來到花蓮旅遊，搭乘26日一早的火車10時46分到花蓮大啖美食小吃，足跡包括Lazy美式餐廳、民國路知名蔡記豆花、傍晚又到花蓮文創園區，還逛了服飾店，之後到七星潭踏浪，晚上7點半逛東大門夜市，住宿花蓮海濱街的城堡民宿。案16087隔天27日又去了超商、台開新天堂樂園及名店「貨櫃星巴克」洄瀾門市拍網美照，離開花蓮前買了沙其馬伴手禮，傍晚4時20分搭火車返北。

    花蓮縣衛生局表示，今天接到台北市府、新北市府通報後，第一時間調查確診者相關足跡，並立即展開清潔消毒工作，目前共匡列9個店家共7人，安排PCR採檢；衛生局呼籲花蓮鄉親如這段期間有和確診者重疊足跡，務必自我健康管理，避免搭大眾運輸、計程車。

    相關新聞請見︰

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    新北案16080足跡。（花蓮縣府提供）

    新北案16080足跡。（花蓮縣府提供）

    台北市案16087足跡。（花蓮縣府提供）

    台北市案16087足跡。（花蓮縣府提供）

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