為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    如何有效杜絕動物走私？陳吉仲提「多贏」做法

    陳吉仲（見圖）希望大家在尋找寵物時，能優先考慮「領養」，才能杜絕走私。（資料照）

    陳吉仲（見圖）希望大家在尋找寵物時，能優先考慮「領養」，才能杜絕走私。（資料照）

    2021/08/28 19:52

    〔即時新聞／綜合報導〕日前海巡署查獲漁船走私154隻來自中國狂犬病疫區的品種貓，依法全數安樂死，引起外界熱議。而農委會主委陳吉仲今（28）日也透過臉書表示，希望大家在尋找寵物時，能優先考慮「領養」，才能杜絕走私、促進整體動物福利，是最多贏的做法。

    陳吉仲表示，走私或違法繁殖都對動物福利造成嚴重傷害，為了杜絕這些事，除了政府積極管理外，消費者行為也是很重要的一環，畢竟沒有暴利就沒有不法市場，因此「以領養杜絕走私」一直都是重要的政策方針。

    陳吉仲說道，光是今年1月到7月，全國各地收容所就累計收養了1萬1488隻的狗和7565隻的貓，截至7月底還在所內尚未被領養則有7128隻狗和1286隻貓，這些犬貓來源大多是被虐待棄養或流浪動物的繁殖，而即使每年花費2.3億元補助各地收容所，但在零撲殺的政策下，不斷增長的動物數量，對收容所的容留量能和動物福利都是嚴峻的挑戰。

    陳吉仲提到，政府一方面會持續要求飼主責任的強化，以減少流浪動物，並協助地方政府繼續繼續提升收容環境，另一方面也希望大家在尋找陪伴的寵物時，能優先考慮「領養」，不僅能為自己找到一生的伴侶、為動物找到溫暖的家，也減少動物在違法管道被買賣的機會，促進整體的動物福利，是最多贏的做法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    走私貓竟是合法養殖場 指示「3貓塞1籠」場主收押
    2021/08/28 05:30

    走私貓竟是合法養殖場 指示「3貓塞1籠」場主收押
    非法販售寵物／農委會︰直接開罰最重3百萬
    2021/08/28 05:30

    非法販售寵物／農委會︰直接開罰最重3百萬

    全台唯一波灣富裕債
    害死154隻走私貓疑幕後下單業者被收押 檢警追出養殖場還有30隻名犬
    2021/08/27 13:13

    害死154隻走私貓疑幕後下單業者被收押 檢警追出養殖場還有30隻名犬
    新北稽查813處肉品流向 發現3處可疑肉品送驗
    2021/08/26 15:42

    新北稽查813處肉品流向 發現3處可疑肉品送驗

    智能定期不定額 股債基金全面0手續費
    走私貓》前海巡隊員當掮客收押 檢警再追幕後藏鏡人
    2021/08/26 14:32

    走私貓》前海巡隊員當掮客收押 檢警再追幕後藏鏡人
    非洲豬瘟侵台 越南母女早在3月就走私
    2021/08/26 05:30

    非洲豬瘟侵台 越南母女早在3月就走私
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播