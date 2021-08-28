如何有效杜絕動物走私？陳吉仲提「多贏」做法

陳吉仲（見圖）希望大家在尋找寵物時，能優先考慮「領養」，才能杜絕走私。（資料照）

2021/08/28 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕日前海巡署查獲漁船走私154隻來自中國狂犬病疫區的品種貓，依法全數安樂死，引起外界熱議。而農委會主委陳吉仲今（28）日也透過臉書表示，希望大家在尋找寵物時，能優先考慮「領養」，才能杜絕走私、促進整體動物福利，是最多贏的做法。

陳吉仲表示，走私或違法繁殖都對動物福利造成嚴重傷害，為了杜絕這些事，除了政府積極管理外，消費者行為也是很重要的一環，畢竟沒有暴利就沒有不法市場，因此「以領養杜絕走私」一直都是重要的政策方針。

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陳吉仲說道，光是今年1月到7月，全國各地收容所就累計收養了1萬1488隻的狗和7565隻的貓，截至7月底還在所內尚未被領養則有7128隻狗和1286隻貓，這些犬貓來源大多是被虐待棄養或流浪動物的繁殖，而即使每年花費2.3億元補助各地收容所，但在零撲殺的政策下，不斷增長的動物數量，對收容所的容留量能和動物福利都是嚴峻的挑戰。

陳吉仲提到，政府一方面會持續要求飼主責任的強化，以減少流浪動物，並協助地方政府繼續繼續提升收容環境，另一方面也希望大家在尋找陪伴的寵物時，能優先考慮「領養」，不僅能為自己找到一生的伴侶、為動物找到溫暖的家，也減少動物在違法管道被買賣的機會，促進整體的動物福利，是最多贏的做法。

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