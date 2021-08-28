走私貓竟是合法養殖場 指示「3貓塞1籠」場主收押

經營寵物養殖場的林政龍遭裁定收押，辦案人員在他的養殖場裡找到25隻來源 不明名犬。 （讀者提供）

2021/08/28 05:30

〔記者黃佳琳、蔡清華／高雄報導〕檢巡追查品種貓走私案，除逮捕聲押前海巡隊員張芳溢和郭閔豪獲准，又從嫌犯手機通聯紀錄，追出向主嫌張男下單的竟是合法立案動物養殖場「紅豆狗窩」的42歲負責人林政龍，林否認犯行，但他曾傳訊郭「3隻貓裝一籠，這樣才有利潤」成為犯案具證，郭也回傳改造船艙照片給林，林男訊後也被收押。

檢巡不僅逮到上游下單業者及接單主嫌等一干人，還在林男位於高雄燕巢區角宿路的養殖場，發覺25隻來源不明的英國鬥牛犬、約克夏、比熊、臘腸等名犬。海巡員正會同防檢人員查核犬隻來源，若確認為走私入境，這些犬隻也將面臨安樂死銷毀的命運。

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起獲比熊等4種名犬

高雄市政府動保處昨天也派員到繁殖場稽查，但大門深鎖，不得其門而入，農業局已商請警方派員在場區外監控，防止業者趁隙將來源不明犬隻移走。此外，養殖場還被搜出65箱疑似私菸（3萬2500包），菸品來源一併查察中。

檢巡查出，郭閔豪在走私名貓案爆發前，多次前往「紅豆狗窩」，且其手機對話紀錄中，也有與林洽談走私等事宜，包括林交代郭「3隻貓裝一籠」等內容，郭則在改造漁船船艙完工後，把船艙改造圖傳給林，讓林放心運送過程不用擔心貓隻會悶死。

檢巡比對圖像，確認船艙改造照片就是拍攝自運送走私貓的 「順發886號」船艙，因此認定林涉重嫌。但林矢口否認，辯稱自己只有向郭下訂買海鮮，沒參與走私貓，手機是坐計程車時掉在車上，而他未記下車號，手機已經不見。

疑有其他寵物業者下單

檢巡原擬前天持拘票逮捕林男，林不知去向，辦案人員轉往養殖場，只有林的女友在場，女友辯稱養殖場裡的動物都是合法進口；林男得知被盯上，前晚自行赴海巡隊到案。檢巡認為林男的養殖場規模不大，不可能一口氣吃下154隻走私貓，研判還有其他寵物業者下單，全案持續偵辦中。

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