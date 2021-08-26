走私貓》前海巡隊員當掮客收押 檢警再追幕後藏鏡人

前海巡隊員張芳溢涉嫌當掮客走私154隻品種貓來台，被檢方聲押獲准。（讀者提供）

2021/08/26 14:32

〔記者黃佳琳／高雄報導〕新北市籍「順發886」號漁船被查獲走私154隻品種貓來台，導致貓咪被「賜死」引發全國嘩然，雄檢指揮海巡等單位追查，逮捕涉嫌走私這批貓咪的張芳溢和郭閔豪，而張芳溢還曾是海巡署北部地區機動海巡隊擔任三組隊員，他在職期間曾涉及侵吞私菸18箱案被依貪污罪起訴，案件纏訟4年後判無罪，此次再涉及走私貓案，今被檢方聲押獲准。

「順發886號」漁船8月14日自基隆八斗子漁港出海後，就被海巡署鎖定監控，19日於台南安平外海9浬處攔下，押回高雄港搜查，在船艙密室內搜出154隻緬因貓、英國短毛貓、布偶貓、俄羅斯藍貓等名貴品種貓，價值超過600萬元，這154隻貓也在22日依法安樂死銷毀，不但引發動保人士抗議，更讓總統蔡英文表達關切。

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雄檢指出，林姓船長到案後，強調自己只是個「開船的」，他為了賺一天3千元的工錢，才會接受張芳溢（50歲）的指示，14日自基隆八斗子漁港出海，至安平外海接這批貓；檢巡根據林男供詞和相關事證，循線鎖定張芳溢和郭閔豪（49歲）涉有重嫌，24日持拘票到鳳山某透天厝順利逮捕2人。

據悉，張芳溢從寵物業者處接單後，由郭閔豪負責進行船艙改造工程，還在船艙內裝新冷氣機「寵愛」這批品種貓，並由郭出面和寵物業者洽談如何裝貓、送貓細節，而張則與中國方面業者進行洽談，商討如何從中國把貓咪走私回台灣，並安排後續在台相關事務。

檢方查出，張芳溢曾是海巡署北部地區機動海巡隊擔任三組隊員，2005年曾涉及時侵吞私菸18箱案被依貪污罪起訴，但案件纏訟4年後更二審判他判無罪，張於2018年離職後，疑似藉著自己本身過去的「專業知識」，從事走私牟取不法利益。

張、郭落網後都否認犯行，辯稱自己跟走私貓案件無關，但檢方根據兩人的對話紀錄，認定他們不但當掮客，還可能涉及其他寵物走私案，經檢方複訊後今聲押獲准，目前仍持續追查幕後藏鏡人，要把這票不法寵物集團一網打盡。

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