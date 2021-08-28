非法販售寵物／農委會︰直接開罰最重3百萬

經營寵物養殖場的林政龍遭裁定收押。 （讀者提供）

2021/08/28 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕檢警追查名貓走私案，竟查出「假養殖、真走私」案情，依目前犯行走向，國內不肖合法養殖場的犬貓來源，恐有相當比例不是靠繁殖，而是直接從中國等地私運入境，由於這些犬貓可能帶有特殊傳染病，為免造成防疫破口，農委會認為懲治走私條例有關走私動物的最高刑責7年，不足以遏止犯行，希望修法加重其刑。

目前全台約有2400多家合法可執行犬貓繁殖、販售、寄養的動物養殖場。屏東科大獸醫系榮譽教授吳永惠觀察，近年隨著動保意識提升，破獲此類合法掩護非法的繁殖場，都是依靠檢舉居多。

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促修法重懲假養殖真走私

他表示，部分不肖合法養殖場鋌而走險，主因就是受龐大利潤誘惑，由於走私不需要檢疫費用與時間，如果循正常管道檢疫，至少需要檢疫7天，一隻付出的費用就要近7000元，如果是走私名貴品種犬隻，甚至一隻利潤空間可達10萬元以上。

吳永惠說，走私動物絕不可取，因為沒有透過檢疫管道，無法知道是否帶有特殊傳染病或寄生蟲，尤其許多傳染病與寄生蟲都是人畜共通，如人類若染上狂犬病，致死率就是百分之百。

農委會畜牧處表示，依照動保法，所有販售犬貓都要植入晶片，且須可追溯母犬貓的合法來源，若業者沒有合法來源，可依動物保護法開罰，繁殖業者可罰5萬到25萬元，販售業者罰4萬到20萬元，若被查到3次，直接廢照。對於沒有合法證照，卻販售、繁殖寵物的業者，可罰10萬到3百萬元。畜牧處除了請動保單位加強稽查，已於數日前發出公文給各地方政府，若查獲非法販售、繁殖寵物的業者，直接以最重3百萬元開罰。

合法養殖場掩護非法走私非頭一遭，畜牧處指出，歷年來都有查獲相關案例，建議從源頭走私的部分修法加重刑罰。

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