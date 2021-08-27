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    害死154隻走私貓疑幕後下單業者被收押 檢警追出養殖場還有30隻名犬

    經營寵物養殖場的林政龍疑為私貓案幕後下訂的寵物業者，他到案後否認涉案被檢方聲押獲准。（讀者提供）

    經營寵物養殖場的林政龍疑為私貓案幕後下訂的寵物業者，他到案後否認涉案被檢方聲押獲准。（讀者提供）

    2021/08/27 13:13

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕震驚全國的154隻走私貓案又有新突破！檢巡昨聲押擔任掮客的前海巡隊員張芳溢和員工郭閔豪後，從郭的手機通聯紀錄中，發現郭與經營寵物養殖場的林政龍有密切連絡，林到案後否認與私貓案有關，還說自己手機遺失，但根據檢方掌握的事證，發現林曾傳訊給郭「3隻貓裝一籠，這樣才有利潤」，郭也曾回傳改造後船艙照片給林，因此認定林涉嫌重大，向法院聲押獲准。

    更令人震驚的是，檢巡在林政龍位於燕巢區角宿路的養殖場裡，又找到2、30隻來源不明的英國鬥牛犬、約克夏、比熊、臘腸等珍貴名犬，目前海巡署已會同中央和地方農政系統前往查核犬隻來源，如果確認是走私來台，這批名犬可能和154隻走私貓咪一樣都得面臨安樂死下場。

    據悉，林政龍（42歲）經營的「紅豆狗窩」位於燕巢區角宿路，是一家政府合法立案的動物養殖場，私貓案爆發後，檢巡溯源先追出擔任掮客的前海巡隊員張芳溢和員工郭閔豪，雖然他們兩人都否認涉案，但因事證明確，被檢方聲押獲准；檢巡再追幕後下單的寵物業者，發現郭閔豪在私貓案爆發前，曾多次前往「紅豆狗窩」，且他的手機對話紀錄中，也有與林洽談走私事宜。

    據檢巡掌握的對話紀錄中，林曾交待郭「3隻貓裝一籠，這樣才有利潤」，而郭在改造完漁船船艙後，也曾把船艙改造後的照片傳給林，經比對後，確認郭傳的照片與被查獲走私貓咪的 「順發886號」漁船內部結構相符，因此認定林涉有重嫌。

    專案人員持檢方拘票準備逮捕林政龍時，林落跑不在家，專案人員轉往林的養殖場，發現只有林的女友在場，還在養殖場裡搜出65箱疑似私菸（共32500包），但女友辯稱養殖場裡的動物都是合法進口，不是走私來的。

    而林得知自己被盯上，昨晚主動到海巡報到說明案情，他辯稱自己只有向郭下訂買海鮮，沒有參與走私貓，且說自己坐計程車前往海巡隊部的路上，不慎把手機遺失在車上，他沒有記住車號，所以手機不見了。

    但檢方根據林和郭的對話紀錄，認定他涉有重嫌，昨晚10點半複訊後向法院聲押獲准，不過，林所經營的養殖場規模並不大，檢方研判他不可能一口氣承接如此大量的走私貓咪，懷疑另有寵物業者涉案，目前全案仍持續擴大偵辦中。

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    專案人員在林政龍的養殖場裡找到2、30隻來源不明的名犬。（讀者提供）

    專案人員在林政龍的養殖場裡找到2、30隻來源不明的名犬。（讀者提供）

    林政龍的養殖場裡還有一隻異國短毛貓（加菲猫），但林女友辯稱與養殖場無關。（讀者提供）

    林政龍的養殖場裡還有一隻異國短毛貓（加菲猫），但林女友辯稱與養殖場無關。（讀者提供）

    專案人員在林政龍的養殖場裡除了找到2、30隻來源不明的名犬，還搜出大量疑似私菸。（讀者提供）

    專案人員在林政龍的養殖場裡除了找到2、30隻來源不明的名犬，還搜出大量疑似私菸。（讀者提供）

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